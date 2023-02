By

Imprevisto per la figlia di Eros e Michelle Hunziker, che presto darà alla luce il suo bambino, frutto dell’amore con Goffredo Cerza

Gravidanza agli sgoccioli per Aurora Ramazzotti, che a breve darà alla luce il suo primogenito rendendo così nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La conduttrice classe 1995 sta affrontando queste ultime settimane con lunghe sedute di nuoto, tra gli sport consigliati a chi è in dolce attesa. In piscina, però, la futura mamma ha dovuto fare dei conti con uno spiacevole imprevisto…

Aurora Ramazzotti, come confidato infatti su Instagram, ha dimenticato lo shampoo a casa e fuori dalla vasca è stata costretta a lavare i capelli con il bagnoschiuma. Il risultato? Decisamente disastroso e scontato, come ribadito dalla stessa Aury: “Quando li ho asciugati erano più sporchi di prima”. Un esperimento dunque da non ripetere…

L’ex volto di X Factor ha inoltre ammesso di cominciare a sentire più fatica del solito e di non avere più le energie di un tempo. Il parto è previsto a marzo: Aurora Ramazzotti è in attesa di un maschietto il cui nome è top secret.

La gravidanza di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha deciso di partorire non in Italia bensì alla Clinica Sant’Anna che si trova a Sorengo, in Svizzera. Una struttura considerata di eccellenza e grande prestigio, situata su una collina che si affaccia sul lago di Lugano, circondata dal verde. Qui Michelle Hunziker ha dato alla luce la sua primogenita mentre Sole e Celeste, le bambine avute dall’ex marito Tomaso Trussardi, sono nate a Milano.

In Svizzera hanno partorito tante altre Vip italiane e straniere: tra le tante anche Barbara Berlusconi, che ha avuto partorito cinque volte in questa clinica. Aurora Ramazzotti aspetta un figlio da Goffredo Cerza, business analyst al quale è legata da ormai cinque anni. La coppia convive da tempo a Roma ma non è ancora convolata a nozze.

Il matrimonio potrebbe arrivare dopo la nascita del bebè: a Natale Aurora Ramazzotti ha ricevuto un prezioso anello dalla sua dolce metà. Un pegno d’amore indubbiamente legato al futuro dei due, che sono sempre più complici e legati. Goffredo ha conquistato fin da subito i famosi suoceri Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.