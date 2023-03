Michelle Hunziker è stata recentemente ospite di Belen Rodriguez a “Le Iene” per promuovere il suo one woman show ‘Michelle Impossible’. Belen e Michelle sono grandi amiche anche nella vita, il che ha reso la conduttrice svizzera molto confortevole nel rispondere alle domande dell’argentina. Tra i molti quesiti che le ha posto, la Rodriguez le ha anche chiesto di fare un confronto con altre donne del mondo dello spettacolo e di elencare in cosa le ritiene migliori di lei. La Hunziker ha risposto prontamente, nominando Ilary Blasi e altre due donne con cui l’ex di Fabrizio Corona non ha un rapporto idilliaco: Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso. Ecco le parole di Michelle riportate da ‘Biccy’:

In cosa Ilary Blasi è meglio di me? Oddio, a giocare a Burraco. Alessia Marcuzzi? Lei è una che fa tanto yoga. Tu? Te Belen sei un peccato caldo, io un peccato freddo. Comunque sei meglio di me in sensualità tesoro mio, non ce n’è. Devi insegnarmi ancora tante cose sai. Barbara d’Urso? Lei in più di me ha il fatto è che è la regina della mimica facciale.

Belen è intervenuta subito dopo la risposta della futura nonna Michelle, facendo delle battute divertenti sulle sue due “nemesis”. Quando la 46enne ha parlato delle curiose espressioni del viso di Barbara D’Urso, Belen ha aggiunto: “Sì la sua mimica, come sbatte gli occhi lei nessuno. Perché ridete? Guardate che è vero, è una cosa complicata da fare col viso”. Inoltre, l’argentina ha difeso Alessia Marcuzzi dai comici che avevano fatto notare che una foto recente di lei non le rendeva giustizia. A questo punto, la showgirl ha risposto che la “boomerissima” è sempre stupenda. Ma cosa è successo in passato tra le tre primedonne?

I precedenti di Belen con Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso

Barbara D’Urso e Belen non hanno mai avuto un buon rapporto, tanto che Belen non è mai stata ospite nei programmi di Barbara né lo sono stati i suoi fratelli, Cecilia e Jeremias. Da ciò, infatti, deriva la frase ‘cult’ della conduttrice di ‘Pomeriggio 5’: “Facciamo il 22% anche senza i Rodriguez”. In un’intervista al “Il Fatto Quotidiano” nel 2019, Belen aveva rivelato che i dissidi tra le due sarebbero nati quando era ancora fidanzata con il re dei paparazzi Fabrizio Corona. La diatriba, poi, era continuata, tanto che la 38enne una volta la ‘mandò a quel paese’ durante un’ospitata a “Le Iene”. Nonostante la chiara distanza tra le due, però, aveva anche dichiarato di rispettare la D’Urso a livello professionale.

Per quanto riguarda Alessia Marcuzzi, durante l’estate del 2020 si era mormorato di un possibile flirt tra la conduttrice e Stefano De Martino, il marito della Rodriguez con cui all’epoca era separata. I due avevano lavorato insieme a “L’Isola Dei Famosi” e il sito ‘Dagospia’ aveva parlato di una relazione che avrebbe poi superato l’aspetto lavorativo. I gossip, però, sono stati sempre smentiti dai diretti interessati. A tal proposito, un anno fa, durante un gioco de “Le Iene”, Belen ha fatto alcune rivelazioni su Alessia, dando ad intendere che la presunta liaison potrebbe essere stata motivo di contesa tra le due. “Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei?”, aveva detto. Addirittura, pare che una volta l’ex conduttrice del “Grande Fratello” l’avrebbe chiamata per ‘insultarla pesantemente’. Insomma, le due non sono certamente grande amiche: “Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei”.