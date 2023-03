Nel corso della nuova puntata di Michelle Impossible & Friends Belen Rodriguez e Hunziker regalano agli spettatori un momento magico ed emozionante. Le due conduttrici si ritrovano sul palco con due diari in mano. Se li scambiano e in un’atmosfera con luce soffusa riportano i pensieri l’una dell’altra sul piccolo schermo. Un confronto di due bellissime donne, che hanno ottenuto il successo individuale e raggiunto i loro sogni, che non sono legati solo ed esclusivamente alla carriera.

Ma prima di raggiungere questi risultati, sia Michelle che Belen hanno vissuto sulla loro pelle situazioni difficili. Stasera si mettono a nudo entrambe: con la voce della Hunziker lo spettatore scopre le fragilità della conduttrice argentina e viceversa. Entrambe le storie messe a confronto, diverse tra loro e allo stesso tempo molto simili, ripercorrono un vissuto che prende inizio dall’infanzia. Le fasi vengono percorse contemporaneamente, infatti leggono una frase per volta, commuovendosi di fronte a ogni ricordo che riguarda l’altra.

Iniziando con il diario letto da Belen, è possibile capire come sia stata difficile l’infanzia di Michelle in Svizzera in questa seconda puntata di Michelle Impossibile & Friends 2023. La Hunziker dai suoi compagni di scuola riceveva spesso attacchi. Precisamente il termine svizzero utilizzato nei suoi confronti corrisponde alla parola ‘terrone’ qui in Italia. Quando era piccola, suo padre con una scusa la trasportava a rasare i capelli, cosa che la metteva parecchio a disagio. Col passare degli anni finalmente ha potuto far crescere i suoi capelli: “Per la prima volta mi guardo e mi sento donna”.

“Ho fatto l’amore per la prima volta ed è stato bellissimo”, legge Belen, mentre racconta il passato di Michelle attraverso un diario. E la Rodriguez commenta questo ricordo mettendo a confronto la sua esperienza: “Anche per me è stato bellissimo”. La fase del racconto arriva al momento in cui la Hunziker è approdata in Italia. Non possedeva i documenti e per restare qui si è ritrovata a dover frequentare di nuovo le superiori: “Io ho 17 anni e i miei compagni ne hanno 13”.

La storia va avanti con un’altra fase della vita di Michelle, quella in cui ha trovato lavoro e tutto sembrava procedere bene. Ma che un ‘ma’: “Vorrei essere felice ma non riesco. Sono sola il giorno di Natale e non so chi chiamare”. Questo va a confermare che, a volte, dietro una vita di successo possono esserci momenti di tristezza infinita e che un sorriso può fare da maschera.

E arriva la parte che commuove Belen sulla vita di Michelle Hunziker:

“Nasce la mia terza figlia e sono felice. Non posso fare a meno di pensare che vorrei avere davanti a me quel medico che mi disse che non avrei mai potuto avere figli. È sera e siamo sole, le bambine dormono, spengo le luci e posso spegnere anche il sorriso. Il sorriso è l’arma per proteggere le persone che amo”

Per quanto riguarda Belen Rodriguez, non mancano i momenti che commuovono che vengono appunto riportati da Michelle. Di recente, la conduttrice argentina ha parlato dei momenti difficili vissuti in Argentina. Anche la sua storia stasera su Canale 5 inizia dall’infanzia e il particolare che lei stessa commenta riguarda la scuola.

“Devo andare a scuola sono a disagio, metterò i cerotti sui capezzoli, così evito che i miei compagni mi diano fastidio”, legge la Hunziker. “Diciamo che poi me ne sono liberata”, ironizza stasera a Michelle Impossible Belen. Ricorda il momento in cui aveva 19 anni ed era stata messa in punizione dal padre dopo essere stata beccata in albergo con il suo ragazzo.

Arriva il momento in cui è giunta anche lei in Italia, dove avrebbe voluto subito pagare le tasse, aprire un conto corrente. Ma non poteva farlo: “Non posso, sono clandestina e mi pagano in nero”. Ricorda il famoso video che il suo ex fidanzato ha pubblicato molti anni fa, che riprendeva un loro momento intimo. Quel giorno si sentiva a disagio, in quanto sapeva che le persone guardandola avrebbero pensato solo a quello.

Solo di recente, Belen ha confessato di aver avuto tre aborti in passato e stasera torna a parlarne attraverso la voce di Michelle: “Non c’è più il battito e sento il sangue che si gela. È successo di nuovo, il dolore è enorme e ho ancora voglia di riprovarci”. Nel suo racconto spunta Stefano De Martino: “Mi sono innamorata e finalmente ho avuto un altro figlio. Ma l’amore non è bastato, mi ritrovo single”.

Ricorda che le persone parlavano molto della loro rottura, inconsapevoli spesso del dolore che nel privato lei ha provato. Oggi Belen e Stefano sono di nuovo una coppia e sono riusciti a ritrovare il punto d’incontro perfetto per riprovarci. Questo momento si conclude con un discorso che le due conduttrici ci tengono a fare al pubblico insieme: