Alessia Marcuzzi parla per la prima volta della storia con Belen e Stefano

Alla vigilia del suo ritorno in tv con Temptation Island Alessia Marcuzzi rompe finalmente il silenzio sul presunto triangolo amoroso che l’ha vista protagonista per tutta l’estate. Quello che coinvolge anche gli ex coniugi Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se la soubrette argentina e il ballerino campano hanno prontamente smentito sui social network La Pinella è sempre stata in silenzio. Almeno fino ad oggi. Nella lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 2 settembre, la conduttrice Mediaset ha chiarito che non c’è mai stata nessuna tresca amorosa con il suo ex inviato dell’Isola dei Famosi. A provarlo le foto che non sono mai uscite: un chiaro dettaglio che la Marcuzzi ha voluto rimarcare. Non solo: Alessia ha pure puntualizzato che il suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi va a gonfie vele nonostante le numerose voci di crisi. I due, sposati dal 2014, sono più che mai uniti e complici, certi di condividere una grande storia d’amore.

Alessia Marcuzzi smentisce la relazione clandestina con Stefano De Martino

“Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante”, ha dichiarato Alessia Marcuzzi alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Sul matrimonio con il produttore Paolo Calabresi Marconi che dura ormai da sei anni ha aggiunto: “Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire. Ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa”.

Perché Alessia Marcuzzi ha lasciato l’Isola dei Famosi: le sue parole

Nella lunga intervista rilasciata al settimanale Chi Alessia Marcuzzi ha parlato anche della sua carriera ventennale. Nel 2021 non tornerà al timone dell’Isola dei Famosi, dove la sua conduzione è stata spesso oggetto di critiche (soprattutto nei casi canna-gate e Riccardo Fogli). “Dopo l’ultima edizione ho capito che, per me, era finito un ciclo e, quando Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation island, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale. Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino. A volte le parole dette a distanza possono essere fraintese, possono ferire, si possono dire in modo sbagliato”, ha spiegato la 45enne, che oggi preferisce concentrarsi su altri progetti.

Alessia Marcuzzi torna in televisione con Temptation Island Nip

Nell’imminente futuro professionale di Alessia Marcuzzi due impegni importanti: Temptation Island e Le Iene. Il reality show sulle coppie partirà il prossimo mercoledì 9 settembre e sarà composto solo ed esclusivamente da persone non famose. Una scelta compiuta da Maria De Filippi, che produce il format, per evitare un affollamento di personaggi famosi sul piccolo schermo data l’imminente partenza del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia (14 settembre). Alessia tornerà poi a Le Iene con l’amico Nicola Savino a ottobre, come sempre su Italia Uno.