Michelle Impossibile torna già autunno, Hunziker si allunga: la data

Sembra tutto già pronto per il ritorno del one woman show targato Hunziker: si riparte in autunno, doppia edizione nel 2022

Michelle Impossibile tornerà già in autunno: Mediaset ha deciso. Non si dovrà attendere un anno, o circa, per rivedere in tv il one woman show di Michelle Hunziker. L’azienda non solo ha promosso il suo programma, ma lo ha doppiamente promosso mandandolo in onda ben due volte nell’arco di un anno: tornerà infatti nell’autunno 2022. La prima edizione è andata in onda a febbraio scorso, per essere precisi per due mercoledì sera: il 16 e il 23 febbraio 2022. Era affiancata da Katia Follesa e Michela Giraud, oltre ad avere davvero tantissimi ospiti.

Mediaset ha deciso di mandare in onda la seconda edizione di questo varietà subito dopo l’estate. A renderlo noto è stato Tv Blog, che in un retroscena ha svelato proprio le date del ritorno di Michelle Impossible. La Hunziker tornerà in prima serata su Canale 5 con il suo show, e i suoi ospiti, a metà settembre prossimo. Per il momento la data scelta è quella di martedì 13 settembre, ma potrebbe slittare di un giorno in base alle partite di Champions League.

Se non sarà martedì 13, sarà mercoledì 14 settembre ma pare certo che Michelle Impossibile tornerà in onda a settembre. I risultati della prima edizione hanno soddisfatto i vertici di Cologno Monzese, forse per questo hanno optato per una seconda edizione già a settembre, senza far passare un anno dalle prime puntate.

Le novità sullo show targato Hunziker non sono di certo finite qui: Michelle Impossibile si allungherà di una puntata. Sempre le indiscrezioni del giorno hanno parlato infatti di ben tre puntate, non più due. Molto probabile anche la conferma della formula che prevede un folto schieramento di ospiti. Inoltre il programma non sarà più prodotto in collaborazione di Ballandi Multimedia, ma sarà una produzione interamente Mediaset.

Cosa aspettarsi dalla seconda edizione di Michelle Impossibile? A febbraio si è parlato molto di come la conduttrice ha affrontato la separazione da Tomaso Trussardi. E non solo, lo show era stata anche l’occasione di una reunion televisiva con Eros Ramazzotti, con tanto di bacio! Magari a settembre ci sarà Giovanni Angiolini seduto in prima fila a sostenere quella che sembra essere a tutti gli effetti la sua attuale compagna.