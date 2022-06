Michelle Hunziker e Angiolini beccati: baci roventi in Sardegna, le foto

La relazione tra la conduttrice e il bel dottore ex Grande Fratello è nata in modo inaspettato, ma procede a gonfie vele

Le foto di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini insieme in Sardegna stanno infiammando il Web in queste ore. A pizzicarli insieme in barca nelle acque cristalline dell’isola è stato il settimanale Nuovo, che pubblicherà il servizio nel numero in edicola questa settimana. Ormai Michelle e Angiolini non si nascondono più e vivono il loro amore alla luce del sole. Anche sotto al sole in barca durante giornate di spensieratezza e relax in barca. Di sicuro i due sono consapevoli di avere i paparazzi alle calcagna, ma sembra non interessare loro più di tanto. Anzi, forse quasi per niente: Michelle e Giovanni si baciano nelle foto.

Ormai sono una coppia a tutti gli effetti, manca soltanto mostrarsi insieme sui social e parlare della loro relazione. Forse lo faranno più in là, con maggiori certezze e sicurezze sul loro rapporto? In attesa di capire cosa hanno intenzione di fare, i paparazzi li seguono ovunque e le riviste di gossip pubblicano le loro foto insieme. Quelle del settimanale diretto da Riccardo Signoretti sono arrivate direttamente dalla Sardegna, dove vive il bel chirurgo ortopedico, ex concorrente del Grande Fratello.

Michelle è volata in Sardegna dopo la fine della stagione di Striscia la Notizia. Oggi ci sono le foto dei baci con Giovanni Angiolini che rivelano come sta trascorrendo questi giorni in terra sarda. Angiolini è originario di Sassari ed è molto legato alla sua terra. Il fatto che Michelle lo abbia raggiunto e frequenti i suoi luoghi può essere interpretato come un indizio? Magari vuol dire che hanno fatto un passo in più nella loro relazione.

Al momento quindi Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker si stanno godendo le vacanze insieme. Nelle foto sono su uno yacht e si rilassano tra bagni in mare, aperitivi e romantici tramonti con vista. Questo ha raccontato Signoretti nell’anteprima del servizio. E di questi ci sono anche le foto sui loro profili Instagram. Tra i due insomma sembra essere nata una bella intesa, non resta che scoprire dove li porterà: sarà vero amore? Se son rose fioriranno…