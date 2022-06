Striscia la Notizia ha salutato il suo pubblico: sabato 11 giugno è andata in onda l’ultima puntata della 34esima stagione del Tg satirico di Antonio Ricci che tornerà a settembre con l’edizione numero 35. A dare l’arrivederci ai telespettatori ci sono stati Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Come è noto le puntate del programma dell’access prime time di Canale Cinque sono registrate. E infatti la conduttrice elvetica, mentre è andato in onda l’ultimo appuntamento della trasmissione, si trovava in Sardegna. E non da sola. Con lei c’è Giovanni Angiolini, l’ex gieffino, oggi brillante chirurgo ortopedico, con il quale si frequenta da mesi.

Ad intercettare Michelle e Giovanni è stata l’influencer esperta di gossip Deianira Marzano che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato degli scatti che hanno mostrato la Hunziker e Angiolini assieme, a godersi il mare e il sole della Sardegna. I due si sono concessi una gita in barca per poi fare tappa in un ristorante. Parlare di coppia è forse prematuro, ma di compagno/a pare di no.

La presentatrice e il medico sono ormai mesi che si vedono, anche se non hanno mai ufficializzato la relazione. Prima sono stati paparazzati ad Alghero, poi a Milano, quindi sono spuntati a Parigi. Ed ora, non appena Michelle ha portato a termine gli impegni televisivi, eccoli di nuovo in terra sarda.

Come accennato, sia Angiolini sia la Hunziker non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione sul gossip che li ha investiti. Nessuna conferma ma nemmeno alcuna smentita. Quel che sembra ormai assodato è che gli incontri romantici ci sono stati e al momento continuano ad essere organizzati. Se sarà una love story importante lo dirà il tempo.

La conduttrice elvetica va forte non solo in amore ma anche in tv. La prossima stagione televisiva la vedrà di nuovo protagonista. Scontata la sua riconferma a Striscia la Notizia. Inoltre sembra che Mediaset sia incline a riproporre Michelle Impossibile, one woman show che ha visto la Hunziker protagonista in due serate sull’ammiraglia del Biscione. Si mormora che la trasmissione abbia convinto a tal punto i vertici di Cologno Monzese che questi stanno pensando di chiedere alla svizzera di impegnarsi per quattro puntate.