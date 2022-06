Michelle Hunziker fa sul serio con Angiolini: prime presentazioni importanti

È amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. La conduttrice Mediaset e l’ex concorrente del Grande Fratello sono stati pizzicati di nuovo insieme, in atteggiamenti romantici e complici. I paparazzi di Diva e Donna hanno beccato i due durante un pranzo alle porte di Milano. Nel locale la Hunziker ha incontrato il noto regista Roberto Cenci, con il quale ha lavorato spesso in tv, e subito gli ha presentato il suo nuovo amore.

Dunque un vero e proprio ingresso per Giovanni Angiolini nel mondo lavorativo di Michelle Hunziker. Le prime presentazioni importanti che provano che il mezzobusto di Striscia la notizia è davvero coinvolta da questa nuova relazione, che sembra diventare giorno dopo giorno sempre più importante e solida.

Nelle ultime immagini pubblicate dalla rivista edita da Cairo Editore Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini appaiono uniti e affiatati. Il medico sardo, davvero raggiante, imbocca addirittura la nuova compagna. Michelle, invece, è ipnotizzata dalla bellezza dell’ex gieffino, non a caso definito il medico più affascinante d’Italia.

Per ora Giovanni Angiolini si divide tra Roma e la Sardegna, l’isola dove è nato e cresciuto, ma sempre più spesso viene avvistato a Milano, da anni casa dell’ex moglie di Eros Ramazzotti. Il 41enne – 4 meno di Michelle – è pronto a trasferirsi per amore della Hunziker? Non è escluso che la liaison possa fare passi decisivi nei prossimi mesi…

Nella recente intervista rilasciata a Verissimo Michelle Hunziker non ha nascosto di aver sofferto molto per la separazione da Tomaso Trussardi ma di non aver smesso di credere nell’amore, tanto da non avere alcuna paura di vivere un nuovo legame.

Chi è Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini è un medico ortopedico diventato popolare nel 2015 per via della sua partecipazione al Grande Fratello, all’epoca ancora condotto da Alessia Marcuzzi. Nella Casa più spiata d’Italia ha intrecciato una relazione con l’infermiera Mary Falconieri. Nonostante una convivenza avviata e le interviste in cui parlavano di progetti a lungo termine i due si sono lasciati poco dopo non mantenendo alcun rapporto.