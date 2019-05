Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi svela: “È sempre un po’ insicuro”

Michelle Hunziker svela un’insicurezza di Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono una delle coppie più seguite e ammirate d’Italia, ma anche tra le più paparazzate. Insieme dal 2011 e sposati dal 2014, i due sono diventati genitori di Sole e Celeste (nate rispettivamente nel 2013 e nel 2014) e, nonostante i rumors e le fake news che li vorrebbero in perenne crisi, la frizzante conduttrice e il noto imprenditore sono uniti e complici. Insieme sono risusciti a superare anche i problemi che potrebbero nascere dalle differenti professioni che svolgono. Al settimanale Chi, infatti, Michelle ha raccontato che il marito col tempo ha costruito con i cosiddetti paparazzi un rapporto basato sul reciproco rispetto. La Hunziker, che non ha occhi che per lui, ha anche svelato che suo marito non è cosciente di essere un uomo attraente, affermando che da questo punto di vista è un po’ insicuro.

Michelle Hunziker: il rapporto con le foto e l’insicurezza di Tomaso Trussardi

Dopo aver svelato che non è stato molto semplice entrare a far parte di una famiglia importante come quella dei Trussardi, Michelle Hunziker ha svelato che nel cellulare non conserva molte foto del marito. Questo perché Tomaso Trussardi non amerebbe particolarmente l’obiettivo della fotocamera: “Tomaso è proprio bello, ma non gli piace fare le foto. Comunque io mi sveglio vicino a un ‘fiko’ tutte le mattine!”, dichiara. E poi rivela: “Ma sa che Tomaso non lo sa che è così bello? È sempre un po’ insicuro…”.

Tomaso e Michelle: il ruolo di mamma e papà

La conduttrice di All Togheter Now poi racconta anche del loro ruolo di genitori, con Tomaso come un padre presente e giocherellone: “È un babbo attento e giocoso, le bambine quando io non ci sono dormono nel lettone, guardano cartoni, mangiano gelato”, racconta Michelle Hunziker che invece alle bambine dà più regole: “Tutto quello che non possono fare con me, con lui lo fanno… ci sta!”.