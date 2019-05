Michelle Hunziker: “È stata dura entrare nella famiglia Trussardi”

Michelle Hunziker e il rapporto con la famiglia Trussardi

In barba a fake news e malelingue, continua a gonfie vele il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due sono più che mai complici e affiatati e formano una splendida famiglia con le loro piccole Sole e Celeste. Entrare nella famiglia Trussardi, una delle più chic d’Italia, non è stato però facile per Michelle. Agli inizi della storia con Tomaso la conduttrice svizzera aveva più di qualche dubbio, legati anche all’età dei marito di ben sei anni più giovane. L’amore tra Michelle e Tomaso è riuscito ad abbattere ogni perplessità e pregiudizio ma nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi l’ex moglie di Eros Ramazzotti non ha nascosto le difficoltà iniziali. Come dichiarato dalla stessa Hunziker è stata molto dura entrare in una famiglia così prestigiosa come quella Trussardi.

Michelle Hunziker racconta l’ingresso nella famiglia Trussardi

“Com’è stato entrare nella famiglia Trussardi? All’inizio è stata dura per loro e per me. Parliamo di una famiglia storica, discreta, molto chic. Io mi sentivo un pesce fuor d’acqua: ho delle brave stylist e a quarant’anni mi so anche un po’ vestire ma io sono anche un po’ truzza, parecchio truzza, e chi mi conosce sa che se non mi controlli io ti vado in giro con i camperos” ha ricordato Michelle Hunziker alla vigilia di All Togheter Now, il nuovo programma di Canale 5. La bionda presentatrice ha parlato pure del primo Natale trascorso in casa Trussardi: “Non sapevo neanche dove mettermi, non ho quel retaggio lì. E poi io mi portavo dietro anche tutto il gossip”.

Il gossip non ha rovinato la storia tra Michelle e Trussardi

Proprio per colpa del gossip Michelle Hunziker aveva paura che la sua storia con Trussardi sarebbe finita presto. Ma il sentimento di Tomaso è stato più forte di tutto: l’imprenditore è sempre stato concentrato solo ed esclusivamente sulla showgirl. “Tomaso è l’unico uomo che nel momento in cui dalla segretezza siamo usciti allo scoperto l’ha vissuta benissimo. Non si è mai incavolato, sempre gentile, rispettoso, con i fotografi ha costruito un rapporto di reciproco rispetto”, ha confidato Michelle.