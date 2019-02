Michelle Hunziker, la foto sorprende il web: “Mio marito ed io da vecchi”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi da anziani: la foto sorprende il web

Michelle Hunziker è uno dei personaggi della televisione italiana più attivi sul web. La conduttrice è molto amata e seguita sui social network, non soltanto per la bellezza e la solarità, ma soprattutto per la sua estrema simpatia. Questa volta Michelle è riuscita a strappare una sorriso ai suoi numerosissimi fan attraverso una instagram stories in cui, in qualche modo, racconta il suo legame d’amore con Tomaso Trussardi, immaginandosi con lui nel futuro. Nella foto condivisa con i followers, infatti, la Hunziker si immagina da arzilla anziana insieme al marito. Ovviamente la sua storia su instagram ha divertito molto i suoi ammiratori e sta facendo il giro del web.

“Ecco mio marito ed io tra qualche anno”: Michelle Hunziker si immagina da anziana e diverte i fan

Dopo lo sfogo social di qualche giorno fa in cui è apparsa infastidita da alcune polemiche nei suoi confronti, Michelle Hunziker è tornata su instagram più simpatica che mai. Innamoratissima di suo marito Tomaso Trussardi, l’ex conduttrice di Sanremo ha voluto condividere con i suoi seguaci una foto di due teneri anziani che insieme lavano in piatti in cucina. Nell’immagine si vede l’anziana signora palpeggiare simpaticamente il suo uomo. La foto è talmente simpatica e dolce che alla presentazione italo-svizzera ha ricordato proprio la sua storia d’amore con Tomaso, tanto da commentare così: “Ecco mio marito ed io tra qualche anno. Adoro!”.

La conduttrice italo-svizzera smentisce il gossip sulla gravidanza e parte con un nuovo programma tv

La storia d’amore tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker va avanti a gonfie vele. I due sono tanto innamorati quanto chiacchierati. Spesso al centro del gossip, ultimamente si è parlato spessissimo del fatto che Michelle sia in dolce atesa. Date le insistenti e frequenti voci, la poliedrica showgirl ha voluto chiarire alcune cose attraverso un video postato sui social. Nella clip smentisce categoricamente una nuova gravidanza, con la sua solita ironia: “Sono la donna che ha fatto la gravidanza più lunga dell’umanità. Sono incinta da 16 anni”. Intanto la prossima primavera tornerà in tv al timone di un nuovo talent show, All togheter now.