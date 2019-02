Michelle Hunziker al veleno, il duro sfogo: “L’ipocrisia è senza confini”

Michelle Hunziker al veleno: il duro sfogo della showgirl sui social

Qualcosa, o qualcuno, deve aver molto infastidito Michelle Hunziker stamattina. La showgirl, che solitamente da il buongiorno ai propri follower sfoggiando il suo miglior sorriso, oggi ha preferito mandare un messaggio chiaro e secco a chi ha turbato il suo inizio di giornata. “Questa è la mia faccia stamattina quando ho letto le solite polemiche inutili” ha scritto Michelle su una foto – condivisa su Instagram stories – dove ha mostrato il viso perplesso e stralunato di di una scimmietta. “L’ipocrisia è senza confini” ha poi secca e diretta aggiunto la stessa.

Michelle Hunziker replica alle critiche: ma con chi sono i destinatari del suo messaggio?

A questo punto c’è da chiedersi chi siano i destinatari del messaggio al veleno pubblicato pochi minuti fa da Michele Hunziker su Instagram. La conduttrice, come abbiamo visto, non ha fatto nomi né ha menzionato episodi particolari. Provando a mettere insieme un po’ di punti, tuttavia, ci siamo chiesti: è possibile che la moglie di Tomaso Trussardi si riferisca alle polemiche che l’hanno coinvolta dopo Sanremo? Lo scheck con Claudio Bisio, quando si è esibita sulle note della canzone “La Lega dell’amore”, pare abbia fatto storcere il naso a qualcuno. Forse Michelle voleva rispondere proprio a questi?

All Together Now: Michelle Hunziker condurrà il nuovo talent show di Canale 5

Un nuovo progetto televisivo riporterà presto Michelle Hunziker in TV. La showgirl sembrerebbe essere stata scelta per la conduzione di All Together Now, un nuovo talent show di Canale 5. Nello show cantanti e aspiranti tali si esibiranno e saranno giudicati da ben 100 esperti del mondo della musica, sistemati in su una costruzione a finestre (un grattacielo simile a quello del ‘gioco dei 9’). I migliori tre rimarranno in gara fino a quando qualcuno non riuscirà a superarli ottenendo un punteggio superiore al loro.