Michelle Hunziker ufficiale: condurrà un nuovo talent show, i dettagli

Michelle Hunziker sarà alla guida del nuovo programma di Canale 5 All Together Now: ora è ufficiale. I dettagli sul talent show

Sul finire della primavera sbarcherà su Canale 5 All Together Now e alla guida del programma ci sarà Michelle Hunziker: l’ufficialità è arrivata direttamente dalla conduttrice che tra le sue Instagram Stories ha pubblicato il video promozionale del talent show musicale e ha invitato i follower a partecipare ai casting per essere selezionati. La presentatrice svizzera sarà di nuovo in sella a un talent dopo 16 anni. Era infatti il 2003 quando fu protagonista di Superstar Tour, un’esperienza non entusiasmante in termini di ascolti (dalla prima serata venne spostato nel daytime con Daniele Bossari. Il cambio fu fatto a causa della scarsa risposta dei telespetattori).

Il format di All Together Now

“Il format è una specie di talent show musicale che vede in campo degli aspiranti cantanti che dovranno esibirsi ed essere giudicati da 100 esperti del mondo della musica sistemati in tante finestre in una specie di grattacielo in stile ‘gioco dei 9′”, si legge su TvBlog. La compagnia di giurati interagirà con i concorrenti, anche cantando con loro. “I migliori tre prenderanno posto in altrettante sedie posizionate in teatro. Ogni volta che un concorrente avrà un voto più alto rispetto ai suoi colleghi che si saranno esibiti in precedenza avrà diritto a sedersi, con il terzo che dovrà lasciare la sedia e così via”, spiega ancora il noto sito. In finale di puntata chi ricoprirà la prima posizione accederà alla finale, mentre gli altri due dovranno esibirsi nuovamente. Chi trionferà raggiungerà la finale. “La pezzatura di questo format prevede cinque emissioni, più la finale, che vedrà dunque in campo 10 concorrenti”.

Come partecipare al casting della nuova trasmissione

“Quando canti è subito spettacolo? Il canto è la tua passione? Lasci tutti senza fiato? Sta arrivando All Together Now. Ti stiamo cercando”, recita il promo della trasmissione condotta da Michelle Hunziker. Per partecipare al casting del nuovo talent musicale prodotto da Endemol Shine Italy, in sui sono ricercati interpreti singoli o gruppi vocali dai 18 anni in su (senza limiti di età), bisogna mandare una mail o un Whatsapp con i propri dati, un contatto telefonico e un allegato di un video di 1 minuto in cui ci si presenta e si canta una cover italiana o internazionale. Potreste essere ricontattati per un provino! e-mail: talent@endemolshine.it Whatsapp: 348.1400203.