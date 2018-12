Michelle Hunziker irriconoscibile in parrucca: capelli corti e mori

Michelle Hunziker irriconoscibile: la conduttrice appare sui social con i capelli corti e mori, la parrucca va di moda. Il motivo della ‘trasformazione’

Michelle Hunziker, una tra le ‘più bionde’ e conosciute conduttrici del Bel Paese, è apparsa sui social totalmente trasformata. Addio chioma dorata e addio lunghi capelli. Spazio a un new look totalmente inedito che la rende irriconoscibile. Taglio corto e tinta mora che fa letteralmente proferire: ‘Ma è davvero lei?’ D’altra parte, all’origine della ‘mutazione’, sta proprio il fatto di non voler essere facilmente identificata. Motivo? Troppa popolarità a volte non permette di mostrarsi in pubblico senza poter godere di una certa tranquillità. Nella fattispecie mamma Michelle ha optato per un ‘look in incognito’ per poter uscire di casa e giocare con le figlie come se fosse una VNP, very normal people.

La conduttrice e la parrucca: ecco perché Michelle ha trasformato il suo look

Certo la showgirl non ha effettivamente rinunciato ai suoi capelli, visto che la sua nuova versione è frutto di una parrucca (Ilary Blasi ha fatto scuola). Tuttavia, il colpo d’occhio è fascinoso. “Allora le bambine mi hanno chiesto di mettermi la parrucca così possiamo andare in giro a giocare senza che nessuno mi riconosca”. Queste le parole della Hunziker rese note attraverso un’instagram Stories, a proposito del suo look inedito. E rimanendo in tema di bambine e figlie, Michelle potrebbe tra non molto fare l’annuncio di una nuova gravidanza. Il marito Tomaso Trussardi, di recente, ha affermato di essere pronto ad avere un altro figlio dalla consorte (al momento la conduttrice è madre di tre figlie: Aurora, avuta da Eros Ramazzotti, e Celeste e Sole, avute dall’attuale marito).

Tomaso Trussardi risponde ai fan: “al lavoro” con Michelle per il terzo figlio

Qualche settimana fa è stato proprio Trussardi a rivelare che, assieme a Michelle, è pronto a diventare genitore per la terza volta. Rispondendo ad alcune domande dei suoi follower Instagram, Tomaso ha infatti rivelato di ‘essere al lavoro’ per un terzo figlio. Le voci degli ultimi mesi che parlavano di un possibile bebè in arrivo erano dunque fondate. E se ‘i lavori procedono bene’ chissà che a breve…