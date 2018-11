Michelle Hunziker e Tomaso, terzo figlio in arrivo? Trussardi si svela

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo genitori? La verità sul terzo figlio

Michelle e Tomaso finiscono spesso al centro dell’attenzione. Da quando stanno insieme, si è parlato innumerevoli volte di presunte e svariate gravidanze per la bella conduttrice. Due figlie meravigliose, un matrimonio da favola e ora?!? A quanto pare, la coppia non si è ancora stancata della vita da genitori. La Hunziker non ha mai nascosto il desiderio di volere un altro figlio, possibilmente un maschietto. Ricordiamo infatti che la donna è mamma di tre femmine. La prima avuta con Eros Ramazzotti, le altre due con Trussardi. Ora, pare sia arrivato il momento di accogliere in casa un altro bebè. A rivelare il tutto è il diretto interessato.

Tomaso Trussardi e il desiderio di un terzo figlio con Michelle Hunziker

Rispondendo ad alcune domande dei suoi follower di Instagram, Tomaso si è lasciato andare ad una rivelazione alquanto inaspettata. Trussardi ha rivelato che lui e sua moglie si sono messi al lavoro per un terzo figlio. Insomma, le voci degli ultimi mesi sembrano essere assolutamente vere. Dopo la nascita di Celeste e Sole, Michelle è pronta ad avere un altro bambino. La diretta interessata ha sempre dichiarato di voler continuare a fare la mamma, nonostante abbia compiuto 41 anni a Gennaio. A questo punto, non ci resta che attendere e sperare che la showgirl ci dia presto ottime notizie. Che finalmente sia arrivato il momento di tirare fuori un fiocco azzurro anziché rosa?!

Michelle e Tomaso innamoratissimi dopo l’anniversario di nozze

Michelle e Tomaso hanno da poco festeggiato l’anniversario di nozze con una festa mozzafiato. I due sono innamoratissimi, proprio come il primo giorno. Insieme alle loro bambine sono felici. A completare la famiglia c’è poi la sorella maggiore, Aurora Ramazzotti. Ora non manca nulla, se non un bellissimo maschietto.