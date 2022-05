Michelle e Ambra sotto accusa: i gossip sono un bluff? “Si vocifera che…”

Michelle Hunziker e Ambra Angiolini sotto accusa per le loro nuove storie d’amore. Le due conduttrici sono protagoniste del gossip nelle ultime settimane. Michelle già da un po’ finisce in copertina con Giovanni Angiolini, ex volto del Grande Fratello e da qualche tempo al fianco della bella conduttrice. I due sono stati paparazzati più volte ormai e son finiti in copertina anche per i loro baci. Insomma, non dovrebbero esserci dubbi ormai sul fatto che ci sia una relazione tra Michelle e Giovanni.

Oggi poi è esploso un nuovo gossip sul nuovo giudice di X Factor: Ambra è stata beccata con un misterioso uomo. Diva e Donna ha postato i baci di Ambra, mentre nei giorni scorsi il settimanale Chi ha beccato i baci tra Hunziker e Angiolini. Fino a oggi i fanti fan di una e dell’altra hanno gioito per loro, vedendole sorridenti accanto a un uomo. Entrambe infatti hanno vissuto un periodo di sofferenza per amore. Ambra si è lasciata con Max Allegri, mentre Michelle ha ammesso di aver sofferto per la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi.

Fatte queste dovute premesse, oggi Dagospia ha lanciato un’accusa a Michelle Hunziker e Ambra Angiolini: sono finte paparazzate? In un “Doge Flash” sono stati messi in dubbio gli ultimi gossip che riguardano le due. “A Milano si vocifera che” , così comincia la notizia di Dago, ma cosa si vocifera? Secondo alcuni, i baci di Michelle Hunziker e di Ambra non sarebbero così autentici. Hanno usato un paragone ironico, e pungente, per far capire l’accusa, ovvero che qualcuno starebbe insinuando che non ci sarebbe nulla di vero.

Quindi l’accusa ben precisa: “Che non ci sia, dietro queste operazioni, l’intenzione di promuovere le trasmissioni tv a cui questi personaggi sono legati?”. Insomma, a Milano girerebbe voce che i baci di Michelle Hunziker e Ambra Angiolini sarebbero finti, un bluff. Tutto sarebbe stato studiato a tavolino per promuovere dei programmi televisivi. Arriverà una risposta delle dirette interessate? Oppure lasceranno che sia il tempo a parlare per loro, magari dimostrando che invece le loro relazioni andranno avanti? Magari se ne saprà di più grazie alle prossime paparazzate, sperando non vengano ulteriormente messe in discussione…