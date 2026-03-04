Michelle Hunziker, dopo Provera è passione con Berruti: i dettagli del weekend segreto

Torna al centro del gossip Michelle Hunziker, questa volta a fianco di un noto attore. Si tratta di Giulio Berruti. Dopo la relazione mai confermata con Nino Tronchetti Provera, ecco che la conduttrice svizzera sembrerebbe aver appena trascorso un weekend romantico insieme all’ex compagno di Maria Elena Boschi. A quanto pare, entrambi avrebbero voltato pagina, dal punto di vista sentimentale, intraprendendo questa nuova relazione, probabilmente sperando di sfuggire agli occhi indiscreti!

Qualche tempo fa, si parlava ancora della rottura tra la Hunziker e Provera. La loro storia, come già indicato, non è mai stata ufficializzata dai due diretti interessati. Ciò che è emerso è che si sono conosciuti nella passata primavera e poi sono stati più volte paparazzati insieme, in atteggiamenti affettuosi. Il settimanale Oggi ha poi fatto sapere che tra i due la relazione è già giunta al termine, lo scorso autunno. Pare che a mettere fine al tutto sia stato proprio l’imprenditore, a causa degli stili di vita differenti.

In questi mesi, effettivamente, i due non sono più stati beccati insieme e intorno a loro ha regnato il silenzio sulla questione. Nelle ultime ore, Michelle torna al centro delle notizie di cronaca rosa, con un gossip lanciato da Gabriele Parpiglia. Ebbene il giornalista fa sapere che, in questo sarebbe, la Hunziker sarebbe felice a fianco di Giulio Berruti, attore conosciuto per i film sul grande schermo in Italia.

L’interprete sta voltando pagina dopo la fine della sua relazione con la politica Maria Elena Boschi, avvenuta nell’ottobre del 2025. Sembra, dunque, che sia Berruti che la Hunziker siano tornati single proprio nello stesso periodo. Nel frattempo, Parpiglia condivide le foto che ritraggono Michelle e Giulio mentre trascorrono insieme un weekend alle terme. Il gossip assiste così alla nascita di una nuova coppia? Bisognerà capire se i due diretti interessati decideranno di dare conferma oppure no.

Se son rose fioriranno! Sta di fatto che ancora si sa poco o nulla su questa presunta relazione. Per il momento, i fan di entrambi devono accontentarsi di questo gossip legato al weekend romantico trascorso alle terme. Non resta che attendere per scoprire come evolverà il tutto!