Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, clamoroso: “Scoppiati come un pop corn”

Colpo di scena, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sarebbero già detti addio. Questo almeno è ciò che scrive Dagospia, che afferma che la love story sarebbe scoppiata come “un pop corn cotto troppo a lungo”. Un’indiscrezione che giunge come un fulmine a ciel sereno dato che la conduttrice svizzera aveva ufficializzato la relazione poche settimane fa, lasciando intendere che tutto stesse filando liscio. Inoltre, in una recente ospitata a Verissimo, aveva confidato di aver ritrovato serenità al fianco del manager, spiegando che stava vivendo il legame sentimentale con grande naturalezza. La scorsa settimana, tra l’altro, si sussurrò che i due stavano pensando alla ristrutturazione di una villa da 700 metri quadrati in centro a Milano.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, storia già finita?

Dagospia ha riferito che a Milano stanno circolando insistentemente e in modo tambureggiante voci che danno per finita la storia tra Michelle e Nino. Tra l’altro, Hunziker sei giorni fa aveva rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Quando le era stato domandato di Tronchetti Provera, aveva dato una risposta che, riletta ora, potrebbe essere interpretata in modo diverso rispetto all’impatto a caldo.

In particolare, il quotidiano di via Solferino ha ricordato alla presentatrice che lei stessa aveva parlato della felicità ritrovata con il manager. Hunziker rispose: “Io credo molto negli specchi. Ci sono persone che si attraggono in un determinato momento della propria esistenza perché c’è un pezzo di cammino che bisogna fare insieme”. Aggiunse poi che gli amori finiscono quando due persone “non guardano più nella stessa direzione”. Ad analizzare attentamente le esternazioni della Hunziker, ci si accorge che non ha speso parole per confermare che con Provera il legame era solido e forte. Si è limitata a fare un discorso generale sugli amori che finiscono.

Michelle Hunziker e gli errori commessi con Eros Ramazzotti

In quel frangente, Michelle aveva anche parlato del suo primo ex marito, Eros Ramazzotti (zero dichiarazioni invece sul secondo coniuge, vale a dire Tomaso Trussardi, con il quale i rapporti non sarebbero così idilliaci), affermando che oggi con il cantante ha un rapporto di profondo affetto e che lo sente come “famiglia“. Inoltre, ripensando a quel matrimonio, aveva ammesso di aver commesso degli errori, sostenendo che, se potesse tornare indietro, gestirebbe in modo diverso il rapporto con l’artista romano.