Michelle Hunziker sincera: “Con Eros ho sbagliato, fedeltà non è così importante”

Il rapporto stretto con Eros Ramazzotti, il nuovo compagno Nino Tronchetti Provera, Tomaso Trussardi mai menzionato, la psicanalisi, il discorso sulla fedeltà e il segreto per arrivare a 48 anni con il fisico di una 20enne: Michelle Hunziker si è raccontata a ruota libera in una lunga intervista al Corriere della Sera, aprendo il suo cuore e rivelando una serie di dettagli inediti sulla sua vita privata.

Michelle Hunziker su Nino Tronchetti Provera e i matrimoni naufragati

Da qualche mese fa coppia con Nino Tronchetti Provera. Alle spalle ha due matrimoni, quelli con i già citati Ramazzotti e Trussardi. “Io credo molto negli specchi”, ha spiegato la conduttrice svizzera, aggiungendo di pensare che ci sono persone che si attraggono in un certo momento dell’esistenza, “perché c’è un pezzo di cammino che bisogna fare insieme”. E ancora: “Sono persone molto importanti con le quali condividi un progetto di vita, i figli e che rimarranno nel tuo cuore per sempre”.

Secondo Michelle, gli amori giungono su un binario morto nel momento in cui coloro che li vivono “smettono di guardare nella stessa direzione” o perché “uno va a 100 all’ora e l’altro a 50 e così alla prima curva non ci si vede più”. Rimane però importante il tratto di strada che si è fatto con quella persona.

Michelle Hunziker, 48 anni e non sentirli: la psicanalisi e il no al lifting

Non è solo questione di bellezza; è questione di forma e di stare bene anche mentalmente. La domanda che balena in testa praticamente a tutti è: come può Hunziker a 48 anni avere un fisico da 20enne? Tra l’altro, Michelle fa parte di quelle star che, fortunatamente, non si sono stravolte i connotati con ritocchini e chirurgia. Qual è il segreto?

Cura del corpo, ma anche cura della mente che porta all’accettazione di sé e a volersi bene. “Sono consapevole di amarmi molto. Ma non è sempre stato così; è stato un percorso tortuoso e difficilissimo perché io avevo una autostima bassissima”, ha spiegato la conduttrice. E ancora: “Psicoanalisi, percorsi di vita, fatiche. Un bellissimo viaggio cominciato quando già avevo 40 anni”.

Quando le è stato domandato quale fosse stato il clic che l’ha fatta svoltare, è arrivata la seguente risposta:

“La volontà di cercare la persona giusta che mi ha dato gli strumenti per poter lavorare su me stessa e sui miei traumi per imparare a smettere di auto-sabotarmi. All’esterno non si percepiva perché sono sempre stata solare perché sono pudica nei sentimenti e non voglio attaccare il mio zaino agli altri. Io studio tantissimo le cellule, per questo ho creato anche un brand di life style naturale, Goovi, che lavora sull’epigenetica e sono arrivata alla conclusione che chi perdona più facilmente, ha una socialità attiva e una vita semplice, ed è più felice perché le emozioni influenzano l’attività dei geni e quindi le nostre cellule, i nostri ormoni, la nostra pelle. Senza essere noiosi, però”.

Capitolo ritocchini. Hunziker ha spiegato che oggi ci sono lifting facciali fatti bene, confidando che fino a 10 anni fa era sicura che intorno ai 55/60 sarebbe ricorsa a questo tipo di intervento. Non ai filler che cambiano i volumi del volto. E oggi cosa pensa? “Oggi ci sono tecnologie incredibili per cui puoi davvero invecchiare bene, con i tuoi volumi, come laser e termage che vanno a stimolare il tuo collagene”. Dunque niente filler e niente lifting.

Il rapporto con Eros Ramazzotti e il discorso sulla fedeltà

Oggi con il primo marito Eros Ramazzotti ha un legame di profondo affetto. Se potesse tornare indietro alcune situazioni le affronterebbe in modo differente. Il riferimento è a come andarono le cose con il cantante romano durante il matrimonio (nessuna menzione invece al secondo marito Trussardi):

“Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose. Non ho ceduto alla prima difficoltà, ma in un momento di grande difficoltà non sono stata in grado di gestire la situazione perché ero troppo piccola e poi sono entrata in quella fase orribile (della setta, ndr). Inoltre era morto il mio papà, era una condizione veramente difficile”.

Spazio poi al discorso relativo alla fedeltà di coppia: “Questa domanda me la può fare solo lei a questa età. Una donna matura che ha vissuto tutto quello che ho vissuto io capisce che quando sei giovane ti inculcano che la fedeltà è una cosa fondamentale, ma oggi penso che il progetto di vita sia più importante”.

Aurora Ramazzotti? “Mia figlia bullizzata”

Hunziker ha parlato anche della primogenita Aurora Ramazzotti, raccontando che per la giovane è stato difficile avere due genitori così ingombranti: “Lei è stata bullizzata moltissimo per l’aspetto, però è una ragazza che si è fatta le ossa con una grande struttura. Io l’ho cresciuta nella semplicità, a Varigotti, poi capitava anche di andare in Costa Smeralda però l’ho sempre tenuta a contatto con la natura”.