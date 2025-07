Michelle Hunziker bacia Eros, poi arriva lui: il trio è riunito

Passano gli anni ma Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker continuano a farci sognare come il primo giorno. I due ex coniugi non perdono occasione per trascorrere del tempo insieme e sono appena tornati da Mykonos, dove si sono riuniti con la figlia Aurora e altri familiari, tra cui il nuovo fidanzato della conduttrice. Hanno infiammato i social con foto e video diventati immediatamente virali, in particolare uno scatto che sta facendo impazzire il web. Tra i due è davvero finita?

Il bacio tra Michelle e Eros

Che tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ci sia un rapporto unico non ci sono dubbi, ma quando i due si mostrano vicini e molto intimi, si riaccende ogni volta la speranza di rivederli ancora insieme. Proprio la conduttrice ha condiviso sui social alcune foto della vacanza a Mykonos, e tra i vari scatti ce n’è uno che ha lasciato tutti a bocca aperta: lei bacia il suo ex marito sulla guancia, in segno di gratitudine e profondo affetto che li unisce dopo tanti anni. Nello stesso post, però, appare lui: la nuova fiamma di Michelle.

C’è anche il nuovo fidanzato

Una vacanza allargata, quella degli ultimi giorni a Mykonos, che ha riunito tante persone legate da un grande affetto. Michelle Hunziker ha trascorso del tempo con il suo ex marito e padre di sua figlia, insieme ad Aurora, al nipote, al genero, alle altre bambine e al suo nuovo fidanzato, di cui si è parlato tanto nelle scorse settimane.

“Cosa c’è di più bello della condivisione e dell’armonia? Crearla e riuscirci è meraviglioso. Rimanere sempre innamorati !!!!!”. Ha commentato la Hunziker, felice e soddisfatta di essere finalmente riuscita a creare un legame indissolubile con le persone più importanti della sua vita, Eros incluso.

Il pubblico sogna ancora un ritorno di fiamma

Il bacio e la foto insieme a Eros hanno riacceso i cuori di tanti fan che, a distanza di anni, non riescono a dimenticare una delle coppie più amate dello spettacolo italiano. Lui, cantante romano; lei, modella: insieme hanno fatto credere nel vero amore. Oggi sono la dimostrazione che certi legami non finiscono mai, ma si trasformano nel bene e nel male.

Basta saper aspettare, attraversare ogni emozione, coltivare i sentimenti e raccoglierne i frutti con pazienza. Solo il tempo, infatti, sa guarire e riportare equilibrio nelle vite di ognuno, sempre con rispetto, stima e fiducia. E loro hanno fatto centro.