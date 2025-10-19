Maria Elena Boschi e Berruti, colpo di scena: è finita, fiori d’arancio sfioriti

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sposano? Aspettano un figlio? Macché, si sono lasciati. Lo scoop lo ha firmato Dagospia, annunciando che la relazione tra l’attore e la politica è giunta su un binario morto. Negli ultimi anni la coppia, a quanto pare ormai ex, è finita a più riprese al centro del gossip, tra fake news inerenti a una gravidanza che mai è arrivata e voci di matrimonio che mai si è concretizzato. Gli stessi diretti interessati, in qualche occasione, avevano spiegato che stavano pensando ai fiori d’arancio. E invece è arrivata la rottura. Dagospia dà la notizia per certa.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati

La love story è durata circa 5 anni. In questo lasso di tempo, sono state svariate le paparazzate che hanno sorpreso in atteggiamenti dolci il 41enne romano e l’ex ministra 44enne toscana. “L’intreccio – scrive Dagospia – è continuato per 5 anni tra quadretti familiari lialeschi pieni di buona volontà ma sempre più carichi di tensioni. Sappiamo che non c’è più grande dolore, a parte i calcoli renali, di un amore fallito”.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha sottolineato che è definitivamente calato il sipario sulla love story. Boschi e Berruti hanno deciso di lasciarsi. Da ora in poi procederanno ognuno per la propria strada.

La cronaca rosa nostrana iniziò a braccare la coppia nel lontano 2019. Il primo avvistamento fu fatto al Salone del Mobile di Milano. I due furono poi sorpresi in atteggiamenti complici e romantici a Fregene, nel marzo 2020. Fu allora che non ci fu più alcun dubbio sulla natura del legame in corso. Anche in pieno Covid i due furono paparazzati insieme. In particolare, vennero immortalati con la mascherina, sdraiati sui prati di Villa Borghese.

Da allora in poi non si sono più nascosti. Lei rilasciò anche dichiarazioni d’amore pubbliche, confermando di essere innamorata. Naturalmente riferendosi all’aitante attore capitolino. Il gossip iniziò anche a ricamare su eventuali nozze. La stessa Boschi rinfocolò tali indiscrezioni, rivelando che le sarebbe piaciuto sposarsi. Non solo: aggiunse anche che le sarebbe piaciuto diventare madre. Berruti, però, per quel che riguarda l’altare, mai le ha fatto pervenire la proposta nuziale. E infatti non se ne è fatto nulla.

Nel 2023, Dagospia parlò di crisi di coppia. Maria Elena Boschi e Berruti diedero una risposta indiretta, concedendo la prima intervista di coppia a Chi Magazine, di fatto smentendo che la love story stesse attraversando una tempesta. Nell’ultimo anno e mezzo, i due sono via via spariti dai radar del gossip. E ora c’è una spiegazione a ciò: si sono detti addio