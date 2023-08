Maria Elena Boschi incinta? “Lei e Berruti lo chiameranno Matteo”

Il gossip si fa rovente attorno a Maria Elena Boschi, 42 anni, e Giulio Berruti, 38. Il magazine Gente, nell’ultimo numero in edicola, ha sussurrato che la parlamentare di Italia Viva, nonché ex ministra del governo Renzi, e l’aitante attore starebbero aspettando un bebè. Il settimanale infatti ha divulgato l’indiscrezione che la politica sarebbe incinta. E per corroborare tale tesi ha pubblicato anche delle paparazzate in cui si vede Berruti accarezzare la pancia della compagna mentre si rilassa in barca.

E non è finita qui perché sempre Gente ha fatto dell’ironia sulla presunta gravidanza della deputata, scrivendo che il bebè, sempre a patto che la notizia della dolce attesa sia vera, “sarà chiamato Matteo”, in onore di Renzi, al quale la Boschi è legatissima. Naturalmente si intende dal punto di vista politico, e non sentimentale.

Di recente, a proposito dell’avere figli, la parlamentare ha dichiarato che il fatto di non averne ancora avuti non la fa sentire una donna “sbagliata”. Inoltre ha aggiunto che in questi anni, molti, tra amici e conoscenti, le hanno consigliato di mettere su famiglia “perché poi non c’è tempo, che poi ci si lascia e si divorzia, ma i figli restano”.

Lei, però, ha sempre fatto di testa sua, sottolineando di aver sì ascoltato i suggerimenti, ma di non averli mai voluti seguire. “Io questi consigli non li ho voluti seguire. Ho sempre pensato che il figlio sarebbe arrivato con la persona giusta”, ha rimarcato.

Ebbene, pare che ora la persona giusta ci sia. E forse c’è pure la dolce attesa. Non resta che attendere e scoprire se le indiscrezioni sono fondate oppure no. Mai come in questi casi il tempo è rivelatore: se c’è un bebè in arrivo, nasconderlo diventa impossibile con il trascorrere dei mesi. Inutile spiegare perché.

Maria Elena Boschi e Berruti, un amore lungo oltre 3 anni…

La relazione sentimentale tra la deputata toscana e l’attore romano è decollata all’inizio del 2020. Fin da subito la love story ha suscitato parecchia curiosità, attirando il gossip e i paparazzi attivi nella cronaca rosa.

In questi anni si è pure più volte parlato di crisi, addirittura di una situazione vicina alla rottura. Tutte voci che si sono rivelate non veritiere. La coppia ha sempre lasciato correre, preferendo non smentire. Fatto sta che la relazione c’è, e pare proseguire a gonfie vele.