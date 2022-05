Giulio Berruti al cinema in una sorta di “50 sfumature”: Boschi va in crisi

Nuovo progetto cinematografico in arrivo per Giulio Berruti. Il celebre attore italiano ha preso parte al film polacco Dziewczyny z Dubaju, destinato a far discutere. Si tratta infatti di una sorta di 50 sfumature, che dunque vedrà l’interprete impegnato in scene dall’alto tasso di sensualità. Già in passato Berruti non ha esitato a cimentarsi in lavori che lasciassero poco all’immaginazione. Tuttavia, in questa occasione, pare che Maria Elena Boschi non sia rimasta indifferente, tanto da seguire con scrupolo la situazione.

Dopo 365 giorni e relativo sequel, che ha visto nuovamente Michele Morrone e la new entry Simone Susinna, dalla Polonia arriva un’altra pellicola “scandalo”, questa volta con l’attore romano. Non si sa ancora se uscirà nelle sale italiane, ma ciò che è certo è che farà sicuramente parlare di sé, stando anche alle prime immagini trapelate.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che il lungometraggio abbia messo a dura prova la parlamentare di Italia Viva. I due sono legati dal 2020 e, in barba alle continue voci su una presunta crisi, continuano a stare insieme. Eppure, l’onorevole avrebbe tenuto ultimamente sotto controllo il compagno, per via della natura spinta del film e, soprattutto, delle scene che si è trovato a girare con la propria partner di scena.

In base a quanto riportato da Dagospia, Maria Elena Boschi avrebbe infatti mostrato “segni di cedimento“, causati dalla gelosia. Non è la prima volta che l’ex Ministra e l’interprete romano si trovano al centro del dibattito per la presunta fine del loro rapporto.

Berruti e Boschi oltre al gossip: la storia d’amore dura

Alcuni mesi fa, la coppia avrebbe trascorso separatamente le festività natalizie, alimentando le voci di una rottura ormai dietro l’angolo. Poco dopo, il gesto di Berruti ha smentito la situazione di crisi, riportando il sereno tra i fan. Pur molto schivi, entrambi non hanno perso occasione di dimostrare i propri sentimenti, optando tuttavia per la via della riservatezza.

Di recente, il settimanale Gente li ha beccati insieme a Fregene, intenti a concedersi alcuni attimi di tenerezza, tra sorrisi e abbracci. Insomma, nonostante le difficoltà legate agli impegni professionali di Berruti, i due sembrano ancora motivati a portare a termine i progetti di sposarsi e mettere su famiglia.