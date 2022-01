Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono in crisi: matrimonio a rischio

Brutto colpo per Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. Stando a quanto spiffera Dagospia, l’attore e l’ex Ministra per le riforme costituzionali sarebbero in crisi. I due avrebbero trascorso le recenti festività natalizie separatamente. Non solo: su Instagram l’ex concorrente di Ballando con le Stelle si è lasciato andare ad uno sfogo amaro che pare proprio indirizzato alla sua fidanzata (o forse dovremmo dire ex?)…

“Che se brilla solo con il bel tempo, non è vero amore”, ha scritto Giulio Berruti su Instagram. Il messaggio è piuttosto chiaro: l’attore sembra che non stia vivendo un buon momento e non può contare sul sostegno di Maria Elena Boschi. I due supereranno la tempesta? La coppia era pronta a convolare a nozze: si parlava di matrimonio fissato alla primavera 2022 ma i diretti interessati non hanno mai confermato nulla.

In questi giorni Giulio Berruti è in vacanza sulla neve con alcuni amici: di Maria Elena Boschi non c’è neppure l’ombra. Riusciranno a ritrovarsi?

La storia tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono incontrati per la prima volta nel 2019, quando l’attore era ancora legato a Francesca Kirchmair. A farli conoscere, in un cocktail bar di Roma, alcuni amici in comune. Si è subito parlato di una liaison importante ma i due hanno sempre negato e in un secondo momento Giulio ha ribadito il suo amore per la fidanzata austriaca.

Con l’arrivo del 2020, però, tutto è stato capovolto. Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono stati fotografati di continuo dai paparazzi e Berruti ha pubblicamente ammesso la liaison a C’è tempo per… il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai Uno. Successivamente si è lasciato andare a una vera e propria dichiarazione d’amore a Verissimo, su Canale 5, nello studio di Silvia Toffanin.

Sia Giulio sia Maria Elena hanno pubblicamente parlato della voglia di mettere su famiglia con matrimonio e figli e secondo i beninformati Berruti e la Boschi erano pronti a diventare marito e moglie entro la fine del 2022. A quanto pare, però, qualcosa è andato storto e i due si sono allontanati… Riusciranno a superare questa crisi dolorosa?