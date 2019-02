Michelle Hunziker contro Celentano: “Ecco perché sono fuggita da Adrian”

Michelle Hunziker contro Adrian di Celentano: “Ecco perché sono fuggita”

Michelle Hunziker, la bella conduttrice e showgirl svizzera, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Tra le domande sottoposte dalla giornalista, Michelle ha anche raccontato cosa è successo tra lei e Adriano Celentano. La bella Michelle, infatti, doveva apparire nello show di Adrian, quello che introduce la serie evento del Molleggiato in onda su Canale 5. Ma la Hunziker ha lasciato per sempre Adrian ma perché? A spiegarlo la stessa showgirl: “Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista. Ci avevo creduto tanto in quel progetto. Quando mi hanno cercato per i live sono corsa. Ma è stata un’ occasione persa“. Ma quali sono i motivi di questa decisione? Michelle allora spiega meglio: “Ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. E nessuno prendeva alcuna decisione. Un giorno finalmente l’ ho visto, gli ho detto “Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza. I fan amano te. Non c’ è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene. Con il senno di poi ho fatto la scelta giusta. Visto anche il cartone“.

Michelle Hunziker contro il cartone Adrian: cosa l’ha infastidita

Michelle Hunziker ha detto addio per sempre al show “Aspettando Adrian“. Lo ha fatto non solo per il comportamento di Celentano ma anche per il cartone stesso. Secondo la showgirl infatti ci sono state delle scene che l’hanno infastidita parecchio. A finire sotto accusa una scena in particolare; quando il personaggio interpretato dal Molleggiato si rivolge a due ragazze appena aggredite da un gruppo di malviventi e dice: “Se aveste bevuto qualche bicchierino in meno, forse avreste evitato l’increscioso approccio con quei tipi loschi“. Una frase che Michelle non ha assolutamente accettato, soprattutto per il suo impegno contro la violenza sulle donne. Infatti ha puntualizzato: “Io sono presidente di un’ Associazione, Doppia Difesa, che difende le donne e il primo messaggio che diamo è che le vittime di violenza non devono mai sentirsi in colpa per nessun motivo. Il mio ruolo e i miei valori sono incompatibili con messaggi di questo tipo. E mi riferisco esclusivamente al cartone non al live“.

Michelle Hunziker torna alla conduzione con il talent show All Together Now

Michelle Hunziker torna alla conduzione di un nuovo programma di Canale 5, parliamo del talent show All Together Now. Sembrerebbe infatti che la showgirl sia stata scelta per questo nuovo progetto della Mediaset, in cui cantanti e aspiranti tali si esibiranno e saranno giudicati da ben 100 esperti del mondo della musica.