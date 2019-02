Adrian, la serie evento di Adriano Celentano, torna in onda: ecco quando

La serie evento di Adriano Celentano tornerà presto in onda. Ad annunciare il ritorno del Molleggiato in prima serata su Canale 5, Fanpage.it, il quale ha spiegato che fonti vicine a Mediaset hanno ipotizzato il ritorno di Adrian. La serie evento di Celentano era completamente sparita dai palinsesti Mediaset, e al suo posto erano previsti numerosi film, non in prima visione. Ma i film in questione erano solo un appoggio e Adrian tornerà, sembra, prima di due settimane, prima del 4 marzo. Si risolverà a breve allora lo stop forzato di Adrian, dovuto allo stato di salute dello stesso protagonista. Nelle scorse settimane infatti era stato annunciato che lo show si sarebbe fermato per ben due settimane a causa di Adriano Celentano. Il cantante si era ammalato e per questo non poteva dirigere né “Aspettando Adrian” né “Adrian la serie“, come aveva annunciato un comunicato stampa del Clan Celentano.

Adrian torna in onda su Canale 5. I nuovi episodi prima del 4 marzo 2019

A creare un certo mistero sulla fine dello stop di Adrian era stata la stessa Mediaset. Nei palinsesti della rete infatti apparivano nella programmazione due film, uno il 25 febbraio e uno il 4 marzo. Questo aveva fatto ipotizzare che la serie evento di Celentano era completamente sparita da Canale 5 e non si sapeva assolutamente quando sarebbe tornata in onda. Ora invece sembra che possa tornare in onda prima del 4 marzo. A rivelarlo Fanpage.it, che è stato messo a conoscenza da fonti vicine alla stessa Mediaset. Se il tutto dovesse andare come previsto, le nuove puntate di Adrian torneranno ogni lunedì. Il Molleggiato allora tornerà in prima serata per la gioia dei suoi fan e degli appassionati dalla storia a fumetti.

Adrian sospeso, Adriano Celentano sta male

La serie evento prodotta dal Molleggiato ha subito uno stop a causa di un malanno di stagione dello stesso Celentano. Era stato il Clan Celentano ad annunciare la decisione dell’artista con un comunicato stampa: “Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere ‘Aspettando Adrian’ e ‘Adrian la serie’ per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti”.