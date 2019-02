Maurizio Costanzo commenta Adrian: “Ho trovato alcuni spunti interessanti”

Maurizio Costanzo, le parole su Adriano Celentano a il suo commento sullo show: Adrian? “Ho trovato alcuni spunti interessanti”

Maurizio Costanzo, come ogni settimana, sui fatti e gli eventi più chiacchierati del periodo è tornato a dire la sua su Chi. Nella sua rubrica “Parliamone con… Maurizio Costanzo” il marito di Maria De Filippi ha voluto fare alcune precisazioni in merito ad Adrian, lo show di Adriano Celentano. Qualche settimana fa il giornalista aveva definito l’intento di Celentano “Presuntuoso” ed oggi, in linea di massima, rimane della stessa idea. Sulla questione, però, ha chiarito: “Ho visto Adrian, non tutto ma abbastanza da farmi un’idea. Ho trovato alcuni spunti interessanti, ed ho ammirato attori come Nino Frassica e Giovanni Storti, molto bravi”.

Costanzo commenta Adrian: “Show presuntuoso”

Per completare e spiegare meglio il suo pensiero e il suo giudizio su Adrian e sul lavoro fatto da Adriano Celentano con lo show Maurizio Costanzo, sempre su Chi, ha poi aggiunto: “Considero da anni Celentano un grande artista e un grande interprete di canzoni, però considero lo show un po’ troppo presuntuoso”. Il giornalista e conduttore televisivo, dunque, non ha fatto altro che ribadire la sua opinione, ampliando però il suo punto di vista con elogi e meriti che ha voluto riconoscere a Celentano in quanto interprete e artista.

Ascolti TV, Adrian cala a picco: il pubblico preferisce guardare altro

Adrian, nonostante le aspettative e la lunga attività di promozione, non ha avuto molto successo in termini di ascolti TV. Lo share dell’ultima puntata, per esempio, è calato a picco rispetto alla prima messa in onda. I telespettatori da casa hanno preferito sintonizzarsi su altro, come la fiction di Rai 1. La Compagnia del Cigno, difatti, si è chiusa in grande stile questa settimana. L’ultima puntata è stata vista da più di 5 milioni di persone.