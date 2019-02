Ascolti TV lunedì 4 febbraio, la Rai trionfa con la fiction: Adrian cala a picco

Ascolti TV lunedì 4 febbraio, La Compagnia del Cigno chiude in bellezza: Adrian cala a picco

Gli ascolti TV relativi alla prima serata di lunedì 4 febbraio hanno visto trionfare la Rai con La Compagnia del Cigno ieri. La fiction Rai, amatissima e seguitissima dal pubblico, ha chiuso in grande stile. A vederla sono stati più di 5.500.000 spettatori, per uno share pari al 23,8%. Ascolti terribilmente in discesa, invece, per Aspettando Adrian e Adrian che non è riuscito a raggiungere l’8% di share (ma si è mantenuto intorno al 7,7%). A seguire, in fine, si sono posizionati: Rete 4 con Quarta Repubblica (6,6% di share), Italia 1 con Scappa: Get Out (6,5% di share), e la Rai con C’è Benigni (5,4% di share) e Presadiretta (5,4% di share).

Ascolti TV lunedì 4 febbraio: Uomini e Donne e Pomeriggio 5 non conoscono rivali

Un successo di ascolti, come sempre c’è da dire, ha registrato ieri la puntata del Trono Over di Uomini e Donne (seguita da più di 3.000.000 di persone ha raggiunto picchi di share pari al 23,5%). Trionfo anche per Pomeriggio 5, che ha registrato uno share superiore al 18% nella prima e nella seconda parte, per poi scendere al 15% nella terza parte. Meno fortunati, invece, sono stati i programmi del daytime pomeridiano della Rai. Quello più visto, in questo caso, è stato La Vita in Diretta (con uno share che si è mantenuto tra l’11 e il 12% di share). A seguire, in fine, si sono piazzati: Vieni da me (11,9 % di share) e Detto Fatto (7,5% di share).

Uomini e Donne, Claire e Gianbattista smascherati: l’inganno svelato al Trono Over

A Uomini e Donne, ieri, una puntata ricca di colpi di scena ha tenuto attaccati allo schermo oltre 3 milioni di telespettatori. In trasmissione è stato mostrato un filmato che incastrava due protagonisti del Trono Over, ovvero: Gianbattista e Claire. I due, stando a quanto emerso, si erano messi d’accordo per prolungare la loro permanenza nel programma. Inscenando litigi e studiandosi a tavolino parole e frasi effetto da dire in trasmissione.