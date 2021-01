Michele Morrone in una serie tv: l’attore torna in scena con un altro ruolo

Michele Morrone torna in scena con una nuova serie tv. L’attore, diventato celebre grazie alla pellicola Netlix 365 giorni, dovrebbe interpretare il protagonista, un gangstar. Secondo quanto scrive Giornalettismo, il pubblico questa volta potrà vedere sotto un aspetto molto più dark. Al momento, pare che il titolo provisorio sia Toy Boy. Il film non si allontanerà troppo dal precedente lavoro di Morrone, che l’ha reso noto in tutto il mondo. Infatti, sembra che la trama girerà intorno a momenti decisamente piccanti e passionali. Pertanto, sembra proprio che l’attore italiano continuerà a mostrare il suo lato di ‘cattivo seduttore’. Al momento si hanno poche notizie sulla serie tv. In particolare, per quanto riguarda le riprese, si dovrebbero girare nella città di Londra per tre mesi. Ovviamente, bisogna tenere conto dell’emergenza legata al Covid-19. Un gangstar spietato è il personaggio in cui Morrone dovrà immedesimarsi.

Questa è sicuramente una notizia che farà più che felici i suoi fan di tutto il mondo. Grazie al film di Netflix diretto da Barbara Białowąs e Tomasz Mandes, l’attore di origini pugliesi è riuscito a conquistare un ottimo posto nel mondo dello spettacolo. Di recente si parlava addirittura della sua presenza sul palco del noto Festival di Sanremo. Avendo ottenuto un certo successo, chiaramente Morrone vanta profili social ormai affermati. Il 30enne è entrato sin da subito nelle classifiche, che l’hanno visto posizionarsi al quinto posto tra i personaggi famosi più seguiti. Solo su Instagram ha conquistato il primo posto.

Dunque, non è del tutto inaspettato il ritorno di Michele su un set. La sua carriera è ormai decollata e ora pare che registrerà nuovi successi. Ora il pubblico attende di scoprire quale sarà la trama precisa di questa serie tv. Molto probabilmente questo progetto è destinato a finire su Netflix. La piattaforma di streaming è un porto sicuro per le serie tv, visti i numerosi utenti che sta conquistando in questi anni. Proprio il film che ha reso celebre Morrone si trova sul servizio di contenuti di intrattenimento a pagamento. Non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla serie che dovrebbe avere come protagonista l’attore sex symbol.