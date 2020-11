Sanremo 2021 non è a rischio, ma Ferragni e Morrone non ci saranno

Si era mormorato della possibilità di far saltare o slittare la prossima edizione del festival, ma le news di oggi parlano chiaro: il festival si farà, ma due volti dati quasi per certi non saranno sul palco dell’Ariston

Sanremo 2021 ci sarà, non c’è alcun rischio che la prossima edizione del festival salti. Se ne era parlato nelle scorse settimane, ma Dagospia ha tranquillizzato il pubblico più affezionato alla kermesse musicale. Il Festival di Sanremo non salterà a causa del Covid, la pandemia ha fatto slittare le date ma il teatro dell’Ariston riaprirà le porte ai cantati che Amadeus sceglierà. Certo è che non sarà facile organizzare il tutto, perché se è vero che il Coronavirus non farà saltare Sanremo è anche vero che bisognerà prestare molta attenzione e non lasciare nulla al caso, se l’emergenza non dovesse rientrare.

Nella rubrica A lume di candela sul portale infatti si legge che la prossima edizione di Sanremo non è a rischio, ma sarà importante concentrarsi sul “come” ci sarà. D’altronde la Rai non potrebbe rinunciare a un evento di tale risonanza e che ha un valore di 35-40 milioni in termini di pubblicità. Al momento non sarebbe sul tavolo la possibilità di uno slittamento, ma d’altronde sarebbe anche presto pensarci. Visto che non si può sapere a che punto sarà la pandemia a ridosso della prossima primavera.

Le date di Sanremo 2021 al momento sono state confermate ai primi di marzo, precisamente dal 2 al 6. Ma nella news si possono leggere anche aggiornamenti su chi potrebbe esserci sul palco dell’Ariston. O meglio su chi molto probabilmente non ci sarà. Da qualche tempo si parlava della possibilità di vedere Chiara Ferragni a Sanremo accanto ad Amadeus. Il conduttore molto probabilmente non ha ancora scelto la sua spalla, o le sue spalle. Tuttavia Dagospia ha scritto che non dovrebbe esserci la Ferragni.

Anche perché l’imprenditrice digitale è incinta e la sua seconda gravidanza sarà quasi agli sgoccioli a marzo 2021. Sarebbe molto complicato quindi lavorare ai ritmi di Sanremo, tra prove e lunghe serate in onda, per una settimana e oltre. Ma pare non ci sarà neanche un altro nome molto gettonato in questi mesi, ovvero Michele Morrone. Il settimanale Chi aveva parlato della possibilità di vedere l’attore e Pago al prossimo festival, ma pare che questa indiscrezione non abbia poi trovato conferma.