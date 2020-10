Michele Morrone: l’attore e cantante verso il Festival di Sanremo 2021

Grosse novità per le fan di Michele Morrone. L’attore diventato famoso in tutto il mondo grazie al film di Netflix 365 giorni è in lizza per partecipare al Festival di Sanremo 2021. A riportare l’indiscrezione è il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 7 ottobre. A quanto pare non è ancora noto il ruolo del 30enne: potrebbe affiancare Amadeus (come Gabriel Garko nel 2018 accanto a Carlo Conti), presenziare come super ospite o partecipare in qualità di concorrente. Michele è infatti pure un cantante: da poco è uscito il suo primo album intitolato Dark Room. Alcune sue canzoni sono state inserite nella colonna sonora di 365 giorni e sono apprezzate un po’ in tutto il mondo. Perché grazie alla pellicola bollente Morrone è diventato noto in diversi paesi, europei e non. Un successo inaspettato, che ha lanciato finalmente la carriera del giovane dopo tanti anni di gavetta, tra tv e cinema.

Michele Morrone in lizza per il prossimo Festival di Sanremo di Amadeus

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Michele Morrone ha parlato proprio della possibilità di partecipare al Festival di Sanremo come cantante. “Il Festival è fantastico, ma vorrei appunto cantare una mia canzone. Sono combattuto perché a volte credo che dovrebbero focalizzarsi più sull’artista italiano invece che sul testo italiano. Ma in fondo penso pure sia giusto mantenere una tradizione”, ha dichiarato l’attore, che fino ad oggi ha cantato solo ed esclusivamente in inglese, lingua che conosce a menadito. In attesa di saperne di più, Morrone si sta concentrando su altri progetti lavorativi. È tra i modelli più richiesti dalle grandi firme e a breve tornerà sul set per girare il sequel di 365 giorni.

Michele Morrone star in tutto il mondo grazie al film Netflix 365 giorni

Grazie a 365 giorni, Michele Morrone è diventato popolare in Europa, Sud America e Emirati Arabi. Classe 1990, Michele è nato e cresciuto in Lombardia ma la sua famiglia è originaria della Puglia. A 12 anni ha perso il padre per una brutta malattia. La madre, aiuto cuoca in una mensa, ha fatto il possibile per garantire al bambino e alle sue quattro sorelle tutto il necessario per sopravvivere. Per un lungo periodo Michele ha sofferto di ansia e attacchi di panico. Dopo aver studiato in un’accademia, ha cominciato a lavorare per diverse fiction italiane: da Provaci ancora Prof a Come un delfino, passando per Squadra Antimafia 6 e Che Dio ci aiuti, fino ad arrivare a Sirene e I Medici. Nel 2016 ha ottenuto grande popolarità grazie alla partecipazione a Ballando con le Stelle, dove si è classificato al secondo posto.