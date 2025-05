Michele Morrone, il misterioso tattoo di Belve: di che si tratterebbe

Durante la sua ospitata a Belve la scorsa settimana la conduttrice Francesca Fagnani ha chiesto a Michele Morrone di un misterioso tatuaggio che l’attore avrebbe fatto in un punto nascosto del proprio corpo. L’ospite ha tuttavia preferito non sbottonarsi a riguardo e sul web sono spuntate diverse teorie su cosa potesse aver tatuato. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Alessandro Rosica, così come riportato da Biccy, ha voluto mettere a tacere ogni supposizione, rivelando quale sarebbe il simbolo disegnato da Morrone. Scopriamo meglio di che cosa si tratta.

L’intervista di Michele Morrone da Francesca Fagnani a Belve ha fatto parecchio discutere. Dopo la sua ospitata, l’attore si è difatti scagliato contro l’industria cinematografica con un post pubblicato sui social per poi scusarsi pubblicamente di quanto scritto. Nel corso della sua intervista si è parlato anche di un misterioso tatuaggio che Morrone avrebbe in un punto nascosto del proprio corpo. Alla domanda della conduttrice a riguardo, tuttavia, l’attore di 365 giorni ha preferito non sbottonarsi troppo. Si è limitato a dire che questo tattoo è un simbolo posizionato in un punto preciso, non visibile da nessuno, a parte le sua partner.

In seguito all’intervista a Belve sul web sono nate diverse teorie in merito a cosa avesse potuto aver tatuato Morrone. Poche ore fa, tuttavia, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha messo a tacere tutte le supposizioni a riguardo. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Rosica ha difatti svelato quale sarebbe il misterioso simbolo disegnato sul proprio corpo dall’attore. Nello specifico si tratterebbe di un tatuaggio legato alla saga di Harry Potter, più precisamente al film Harry Potter ed i doni della morte. Secondo i fan potrebbe quindi essere un triangolo con un cerchio ed una bacchetta.

Per il momento, comunque, anche in questo caso si tratta di una semplice indiscrezione. Michele Morrone, difatti, non ha ancora svelato il simbolo che ha tatuato confermando o smentendo quanto detto da Rosica. Non resta quindi che attendere qualche informazione in più da parte del diretto interessato.