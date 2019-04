Michele Morrone parla del rapporto con l’ex moglie e i figli e del film con Giancarlo Giannini

Michele Morrone è stato il primo intervistato nella puntata odierna di Storie Italiane. Il bell’attore, noto al grande pubblico per la partecipazione a Ballando con le stelle nel 2016 ed il ruolo del tritone Ares nella fiction Rai Sirene, con Eleonora Daniele ha parlato a cuore aperto della sua famiglia, raccontando il rapporto con l’ex moglie Rouba Saadeh (stilista libanese) e i due figli Marcus e Brando. L’attore ha confessato che per diversi motivi, soprattutto di lavoro, non vede i bambini da sette mesi. Durante l’intervista ha parlato anche del film internazionale Duetto, che lo vede tra i protagonisti insieme a Giancarlo Giannini su cui spende delle parole di enorme stima. Infatti ha dichiarato che lavorare con lui equivale ad anni di studio in accademia.

Storie Italiane, l’attore Michele Morrone rivela: “Non vedo i miei figli da sette mesi”

“Sono ormai sette mesi che non li vedo, perché io e la loro mamma ci siamo divisi. Loro sono tornati a Beirut perchè mia moglie è libanese”, afferma l’attore dopo una clip che lo ha anche un po’ commosso. Michele Morrone parla del figlio più piccolo, Brando, che ha imparato a camminare in questo periodo in cui non si sono visti e così confessa: “La cosa che mi fa più male è che a differenza di Marcus, che ho vissuto di più perché è tre anni più grande, Brando non capisce ciò che dico perché parla arabo e francese, sta iniziando a parlare ora”. L’attore spiega che per motivi pratici va sempre lui a trovarli, perché loro si devono muovere in tre e afferma che sette mesi sono pesanti: “Mi mancano come l’aria”.

Michele Morrone parla del film Domino e su Giancarlo Giannini: “10 giorni sul set con lui come 3 anni di accademia”

Michele Morrone, che recentemente è stato beccato mentre si baciava con Elena D’Amario, con la conduttrice Eleonora Daniele esordisce parlando del suo prossimo film al cinema, intitolato Domino, dove ha lavorato con Giancarlo Giannini, su cui dichiara: “Ci siamo conosciuti per la prima volta a Ballando con le stelle, poi sulla riunione antecedente al set del film. (…) devo dire che passare dieci giorni sul set con lui equivale a tre anni di Accademia di recitazione”. Per il 28enne milanese Giannini è un grande attore da cui prendere esempio e da cui ha ricevuto anche dei consigli preziosi, come svelato a Storie Italiane.