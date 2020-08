Michele Morrone, paura per i figli in Libano: le parole dopo l’esplosione

La terribile esplosione avvenuta a Beirut ha sconvolto il mondo e ha coinvolto anche le famiglie di alcuni cittadini italiani. Tra questi ci è venuto subito in mente Michele Morrone che – come forse saprete – ha sposato la stilista libanese Rouba Saadeh nel 2014 e dalla loro unione sono nati i piccoli Marcus e Brando. In tanti si sono chiesti come stessero i due bambini e per questo hanno inondato il profilo Instagram dell’ormai amatissimo attore con domande di tutti i tipi; Michele ovviamente si è sentito meno solo in un momento così difficile, e ha risposto con delle storie che hanno tranquillizzato gli animi. Niente di grave per fortuna: i figli di Morrone sono sani e salvi.

Michele Morrone rivede i figli dopo l’esplosione in Libano: le parole dell’attore su Instagram

Michele è parso emozionato su Instagram nelle storie che ha pubblicato in queste ore: non ha versato lacrime ma era visibilmente preoccupato per quanto accaduto in Libano. L’attore ha ringraziato tutti per i bellissimi messaggi che gli sono arrivati e ha anche spiegato che i figli sono arrivati questa mattina in Italia, come tra l’altro aveva già annunciato ieri sera. Non dev’essere stato facile trovarsi lontano in un momento così drammatico per la loro terra ma è bello sapere che alla fine è andato tutto per il verso giusto, e che almeno lui ha potuto riabbracciare le sue due creature, visto che i morti per l’esplosione non sono stati pochi.

Il rapporto di Michele Morrone con i figli: la distanza dopo la separazione da Rouba Saadeh

Proprio di recente si era aperto a Eleonora Daniele, mamma da poco, durante una puntata di Storie italiane: il 29 aprile aveva infatti raccontato che erano sette mesi che non vedeva i piccoli e che li aveva avuti Marcus a 23 e Brando a 27 anni, quindi molto presto. Morrone non si è definito un padre autoritario e si è anche rattristato quando ha parlato del suo rapporto con Brando che ha imparato a parlare da poco – solo francese e arabo – e che purtroppo non lo capisce per via della distanza che li tiene separati. Non sappiamo per quanto tempo i piccoli resteranno in Italia ma siamo sicuri che Morrone saprà recuperare parte del tempo perduto.