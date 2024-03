Michele Merlo, oltraggio alla tomba: strana scritta e furto. Lo sfogo

La tomba di Michele Merlo è stata di nuovo vandalizzata. Un gesto abbastanza triste, che ovviamente colpisce la famiglia del giovane cantante, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, morto a causa di una leucemia fulminante nel 2021. Non è la prima volta che avviene un oltraggio del genere. In particolare, avvengono spesso dei furti sulla tomba del defunto cantante, che viene presa di mira da non si sa chi. Non solo, questa volta, è stata trovata anche una scritta alquanto strana.

Già in passato era accaduta una situazione simile. Ora dalla tomba di Mike Bird è stato rubato il libro di Alice Porta, intitolato Con il cuore tra le righe, a lui dedicato. La scrittrice e amica di Merlo ha scritto per lui questo volume, approvato dalla sua famiglia. Il ricavato ottenuto dal libro sarà devoluto ai progetti dell’Associazione Romantico Ribelle, che è nata proprio in ricordo di Michele.

La tomba, che si trova al cimitero di Rosà, in provincia di Vicenza, è stata anche vandalizzata con una scritta: “Alice Porta vergognati”. Parole, queste, che non trovano una spiegazione. Già il fatto che sia stata oltraggiata una tomba non può essere spiegato, ma questa frase è decisamente strana, soprattutto agli occhi della famiglia di Michele Merlo, che ha approvato il lavoro fatto dalla scrittrice.

Infatti, parlando della questione, i genitori del defunto cantante ci tengono a mostrare la loro vicinanza ad Alice Porta. La famiglia di Mike Bird parla attraverso i social dell’Associazione Romantico Ribelle, esprimendo tutto il rammarico per il triste accaduto:

“Ciò che è accaduto oggi sulla tomba di Michi è vergognoso. Non è la prima volta che vengono rubati o danneggiati gli oggetti che sono lì ma sottrarre il libro di Alice Porta e lasciare al suo posto un insulto per lei è qualcosa che non possiamo accettare. Il libro di Alice è un libro a cui tutti noi teniamo molto, che abbiamo ‘approvato’ e fortemente voluto per continuare a mantenere vivo il ricordo di Michele. Se qualcuno pensa che per questo Alice debba vergognarsi allora vuol dire che pensa che tutti noi dovremmo vergognarci”

I genitori di Michele, che nei mesi scorsi hanno parlato dell’ostilità dei compaesani e della sindaca del paese, hanno chiesto a chi ha commesso il fattaccio di non ripeterlo. Un gesto ignobile, così viene giustamente definito dai Merlo. Vivere senza Michele è già molto doloroso per la sua famiglia, che si ritrova anche a dover prestare attenzione a questi tristi atti.

“Chiunque sia sappia che non è più il benvenuto né sulla tomba di Michele né su questa pagina. Vergognatevi!”, così la famiglia Merlo conclude lo sfogo legato all’oltraggio sulla tomba del cantante di Amici. Chiaramente i familiari e le persone che continuano a volere bene a Michele non possono non essere arrabbiate di fronte al nuovo e triste gesto. Si spera, ovviamente, che la famiglia non debba tornare nuovamente a sfogarsi su oltraggi simili.