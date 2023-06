Papà Michele Merlo: “Via da casa nostra, ci dicono “vergogna””

By

Due anni fa moriva Michele Merlo, cantante ex volto di Amici, a causa di una leucemia fulminante. Il Corriere ha riportato una recente intervista del padre, Domenico Merlo, in cui ha annunciato la decisione di lasciare Rosà, città in cui il ragazzo viveva con la sua famiglia. Il motivo sarebbe l’ostilità dei compaesani nei suoi confronti, nata dopo aver chiesto chiarimenti riguardo le responsabilità del medico di paese, Vitaliano Pantaleo, nella morte del figlio.

Domenico Merlo racconta l’ostilità della sindaca e del paese

Domenico Merlo ha approfondito soprattutto il comportamento assunto dalla sindaca di Rosà: “Ci ha detto persino di vergognarci, perché forse pensa che il nostro sia un accanimento contro il medico del paese“. Anche i cittadini, ha spiegato Domenico, hanno assunto un atteggiamento ostile. Dopo un primo momento di solidarietà, questi avrebbero espresso ostilità nei confronti della famiglia Merlo, spingendola a trasferirsi a Bassano.

Il motivo di tutto ciò, sarebbe stata la richiesta, da parte della famiglia Merlo, di chiarire le responsabilità del medico Vitaliano Pantaleo: “Bastava prescrivere un emocromo per individuare subito la patologia che ha ucciso Michele“. Un gesto evidentemente poco gradito dalla sindaca e dai cittadini di Rosà, sfociato in comportamenti ostili verso la famiglia Merlo. “Rosà non è più casa nostra” ha dichiarato Domenico.

Credici Sempre: il contest in onore di Michele Merlo

Per ricordare la scomparsa del cantante, il 10 giugno ci sarà la finale del contest canoro Credici Sempre, organizzato dall’associazione culturale Romantico Ribelle. L’evento si svolgerà a Jesolo, in Piazza Aurora. A partecipare saranno i dieci cantanti che meglio hanno interpretato una canzone di Michele. Il vincitore avrà l’occasione di produrre e pubblicare il proprio singolo con l’aiuto di una casa discografica indipendente. Si tratta di un’occasione per dare spazio a talenti emergenti.

Nei giorni scorsi, inoltre, è stato rilasciato il brano inedito Brooklyn, scritto insieme a Gazzelle e prodotto presso Take Away Studios. Dopo due anni, il singolo ha visto la sua pubblicazione, onorando la memoria del giovane cantante scomparso. Tra i temi trattati dal singolo, l’amore, il cambiamento e la perdita.

Michele Merlo verrà ricordato anche grazie all’organizzazione del contest Credici Sempre, ma la famiglia lascerà Rosà, il paese che, fino a poco tempo fa, era casa sua. L’ostilità dei compaesani e il comportamento della sindaca hanno spinto Domenico e gli altri membri della famiglia Merlo alla decisione di trasferirsi. La speranza è che possano trovare un pò di serenità nella loro nuova vita a Bassano.