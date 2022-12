Michele Merlo, gesti ignobili sulla tomba: lo sfogo della mamma

La mamma di Michele Merlo oggi denuncia dei fatti molto tristi che stanno accadendo sulla tomba in cui il cantante riposa. La donna, sul suo profilo Instagram, condivide uno sfogo con cui rivela di aver notato qualcosa che non si aspettava di certo: ci sono stati dei furti. Chi non compierebbe mai un gesto del genere, di sicuro non si aspetta che altri possano farlo. Ma cos’è successo sulla tomba di Michele Merlo?

La madre di Mike Bird ammette di essere profondamente arrabbiata. La donna fatica già a far scorrere normalmente le sue giornate dopo la morte di Michele. Oltre questo deve anche affrontare situazioni spiacevoli come i furti. Persone avrebbero rubato due regali che si trovavano sopra la tomba di Merlo, situata nel Cimitero Comunale di Rosà (provincia di Vicenza in Veneto).

Pare che questi individui abbiano portato via una tazza e un anello. Questi sono gesti davvero molto tristi che, ovviamente, non possono non colpire i familiari di Michele Merlo, morto il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante. Ecco le parole condivise in queste ore dalla mamma dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

“Sono già arrabbiata con questo mondo, dove purtroppo devo e sto sopravvivendo. Ma ancora di più con chi si permette di prendere (rubano) i regali di Michele. Non parliamo dei fiori, ma è sparito un suo anello con una M e oggi mi sono accorta che manca una tazza con un bassotto. Per chi fosse stato: hai fatto un gesto veramente ignobile!!! Devi solo vergognarti!”

Come scrive la mamma di Michele è “un gesto veramente ignobile”. Nel corso di una struggente intervista a Verissimo, papà Domenico aveva parlato del profondo rapporto che c’era tra madre e figlio. Non solo i due genitori devono affrontare l’assenza di Mike, ma devono anche assistere ad azioni così meschine compiute chiaramente da persone senza alcun briciolo di coscienza.

Lo scorso mese di settembre ben 49 pagine della perizia hanno confermato le indiscrezioni che erano trapelate nelle settimane precedenti sulla morte di Merlo. Scendendo nel dettaglio, Michele poteva essere salvato. I suoi sintomi risultavano evidenti e il medico sarebbe stato fin troppo negligente.

Solo poco tempo questa perizia, Maria De Filippi ha dedicato un gesto importante a Michele Merlo ad Amici. Il ballerino Samuel ha ballato una coreografia speciale sulle note di Farfalle, il brano inedito del cantante uscito un anno dopo la sua tragica scomparsa.