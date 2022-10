Amici 22 omaggia Michele Merlo: il gesto da brividi (Video)

Michele Merlo continuerà a vivere nei cuori dei suoi cari e di tutte le persone che l’hanno sempre amato e sostenuto. Amici di Maria De Filippi è il posto dove il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere Mike Bird e di affezionarsi a lui, alle sue canzoni. Ed è proprio il talent che decide di rendergli omaggio, attraverso una coreografia, quella che porterà in scena Samuel Antinelli. Il giovanissimo allievo del programma di Maria De Filippi viene invitato nella sala prove da Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi.

Inizialmente Samuel si preoccupa, non riesce a capire perché i due ballerini professionisti l’abbia invitato. Elena gli anticipa che dovrà guardare un video, un filmato molto speciale. Ed ecco che a questo punto sullo schermo appaiono varie scene in cui è possibile vedere Michele Merlo ad Amici che porta avanti il suo percorso. Il video riprende alcune profonde dichiarazioni fatte dal cantante all’interno del reality. Ci sono diverse immagini che lo ritraggono durante il Serale mentre si esibisce e anche quando si scambia un abbraccio con Maria De Filippi.

Il video, già disponibile qui su Witty.it, è inaspettato per tutti. I telespettatori non si aspettavano che durante il daytime di oggi, venerdì 21 ottobre 2022, avrebbero rivisto le immagini del percorso di Mike Bird. Molti su Twitter ammettono di avere i brividi, altri non nascondono di essersi commossi. In effetti, si tratta di un momento speciale, che lascia senza parole anche lo stesso Samuel.

“Dopo questo video ho un motivo in più per ballarla con il cuore”, dichiara Antinelli. Il ballerino, allievo di Raimondo Todaro, si esibirà sulle note di Farfalle. Si tratta di uno dei ultimi brani, uscito in occasione del primo anniversario della sua morte. L’inedito era stato registrato dal cantante proprio pochi giorni prima della tragica morte, avvenuta il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante.

Attualmente, sono in corso le indagini sulla morte di Michele Merlo. Il medico di base è indagato con l’ipotesi di omicidio colposo. A lui Mike Bird si era rivolto, qualche giorno prima di morire, per mostrargli un grosso livido comparso sulla coscia sinistra.

Un bellissimo gesto quello del talent show di Canale 5, che ricorda e omaggia un ragazzo a cui tutti si erano affezionati e che purtroppo oggi non c’è più. Samuel ha sicuramente un compito bello tosto da portare a termine.

Il ballerino appare entusiasta ed emozionato all’idea di poter ricordare Merlo attraverso la sua danza. “È per lui… è per te. Vivrà attraverso te dentro questa danza”, dichiara Elena D’Amario.

