Michele Merlo, addio: le parole dell’ex Shady, di Riki, Emma e altri colleghi

Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, noto nel talent anche con lo pseudonimo ‘Mike Bird’, è morto nelle scorse ore a causa di una emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. Operato d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì, non è riuscito a riprendersi. Tantissimi in queste ore di sofferenza e dolore hanno speso un pensiero per la prematura scomparsa del giovane artista, giunta come un fulmine a ciel sereno.

La sua ex fidanzata ai tempi di Amici, Shady, con un po’ si vena polemica (nelle scorse ore sui social ha scritto “Sending a prayer”, ossia “Mando una preghiera”. Le sue parole sono state riportate dalla stampa e la questione non è stata digerita dalla giovane), ha così commentato la morte di Merlo:

Anche Riccardo Marcuzzo, uno dei primi a far sentire la propria vicinanza dopo aver appreso la notizia del ricovero del collega, ha dedicato una Stories Instagram a Michele, con il quale battagliò ad Amici 16 (edizione andata in onda nel 2017):

Emma Marrone ha dedicato a ‘Mike’ un post Instagram. “Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te (il gesto di Emma è stato particolarmente apprezzato da Katia, la mamma di Merlo, ndr). Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”, ha scritto la cantante salentina che ha anche speso un tweet sulla dolorosa e drammatica vicenda.

Un bacio sugli angoli della bocca sempre screpolati.

Ciao amico mio ???? pic.twitter.com/SPcZ9iSGGG — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 7, 2021

Ermal Meta ha parlato di “ingiustizia”, in riferimento alla giovanissima età di Merlo e a come è maturata la sua scomparsa.

Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo… #michelemerlo ???? — Ermal Meta (@MetaErmal) June 7, 2021

Francesco Facchinetti si è espresso così, sempre sulla piattaforma dei cinguettii.

Vivete la vita come se fosse sempre l’ultimo giorno… — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) June 7, 2021

Spezzato dal dolore anche Aka7even, giovane talento emerso durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Continuerò a cantare per lui,per la sua sensibilità, purezza e sincerità.

Avrebbe tanto voluto scrivere Mi Manchi, ed io avrei tanto voluto scrivere un pezzo con lui.

Scriverò un pezzo PER LUI.

Buon viaggio Miky, canta con me ogni volta che ne avrai bisogno.

Arrivederci ???????????? — Aka 7even (@Aka7evenreal) June 7, 2021

A dare l’ultimo saluto al 28enne c’è stata anche Camihawke, nota creator che aveva collaborati insieme a Michele per la realizzazione di un video del 2018. Nella fattispecie avevano lavorato assieme per confezionare il video di “Spiegami”, brano del cantautore Federico Barone, che vedeva protagonisti proprio Michele e Camihawke.

Michele Merlo, il padre Domenico parla di possibile caso di malasanità

Il padre dell’artista, nelle scorse ore, ha sostenuto che il figlio potrebbe essere stato vittima di un caso di malasanità. Sulla questione l’Ausl sta provando a fare chiarezza con un’indagine interna.