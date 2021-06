Emma in concerto: il gesto per Michele Merlo, la madre di lui risponde

By

AGGIORNAMENTO: Michele non ce l’ha fatta, si è spento nelle scorse ore.

Emma Marrone è tornata a parlare di Michele Merlo, con il quale ha lavorato ad Amici di Maria De Filippi nel 2017. All’epoca lei era la Coach della Squadra Bianca, subentrata in un secondo momento a Morgan che aveva lasciato il programma, mentre lui era uno degli allievi e si faceva chiamare col nome d’arte di Mike Bird. Dopo aver espresso un pensiero sui social network la Brown ha parlato del ragazzo, attualmente in coma farmacologico dopo una leucemia fulminante, durante un suo concerto.

Emma Marrone ha voluto aprire il suo concerto all’Arena di Verona di domenica 6 giugno con una dedica speciale per Michele Merlo oggi in ospedale dopo un’emorragia cerebrale. Queste le parole dell’artista salentina, che stanno facendo il giro del web e hanno commosso tutti:

“Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c’è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza c***o”

Il video dell’esibizione è stato commentato dalla madre di Michele Merlo. “Sono sicura che Miki ti ha sentito. Grazie”, ha scritto su Facebook la signora Katia. La donna ha poi postato sempre sul suo account social uno striscione che è stato esposto all’esterno dell’ospedale dove è attualmente ricoverato Merlo: “Forza Michele”.

Come sta oggi Michele Merlo

Nelle ultime ore le condizioni di salute di Michele Merlo sono peggiorate. Il musicista è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna. È giunto qui dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante.

Mike Bird è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. I famigliari del 28enne hanno smentito le voci circolate sui social network: Michele non si è sottoposto al vaccino Covid come qualche no vax ha lasciato intendere.

I genitori di Michele hanno inoltre rivelato che Merlo si sentiva male da giorni e lo scorso mercoledì si era recato al pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese. Inizialmente, però, i sintomi dell’artista erano stati scambiati per una banale forma virale e così è stato rispedito a casa.

Subito dopo Michele Merlo è stato colpito da un’emorragia cerebrale causata dalla leucemia fulminante. Da giorni l’ex concorrente di Amici aveva una forte emicrania, dolori al collo e placche alla gola.