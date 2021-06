Michele Merlo oggi: peggiorano le condizioni, la verità sul vaccino Covid

AGGIORNAMENTO: Michele non ce l’ha fatta, si è spento nelle scorse ore.

Come sta Michele Merlo? L’ultimo bollettino medico non promette nulla di buono. Dopo aver svelato a Tg Bassano che l’ex cantante di Amici è in coma farmacologico, il padre del 28enne e tutta la famiglia hanno diffuso una nota in cui aggiornano stampa e fan della situazione. Non solo, nel breve comunicato i famigliari hanno voluto smentire anche alcune fake news circolate sui social network.

In serata i medici hanno comunicato alla famiglia Merlo che le condizioni di Michele – conosciuto ad Amici con il nome di Mike Bird – stanno peggiorando di ora in ora. Il musicista è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna. È giunto qui dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante.

Michele Merlo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. La famiglia del musicista ha fatto sapere:

“Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione”

I famigliari di Michele Merlo hanno voluto fare chiarezza pure su una fake news. Una notizia infondata che sta circolando da ore e relativa al vaccino Covid-19 al quale il ragazzo si sarebbe sottoposto nei giorni scorsi. Nulla di più falso, come puntualizzato dai genitori di Mike Bird:

“Smentiamo categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”

Il dolore dei fan ha invaso i social e tanti colleghi, da Emma Marrone a Francesco Facchinetti a Ermal Meta, da Federico Rossi e Aka7even, concorrente dell’ultima edizione di Amici, hanno postato messaggi di affetto e incoraggiamento per Michele. Non è mancato un pensiero di Maria De Filippi che ha condiviso un post sull’account social di Amici.

Su Instagram si è fatta sentire pure Shady, altra ex allieva di Amici, che aveva avuto una storia d’amore con Michele Merlo proprio durante la sedicesima edizione del programma (vinta dal ballerino Andreas Muller). All’epoca Mike Bird era stato eliminato alla semifinale. Prima di Amici aveva sostenuto un provino per X Factor. Nella Scuola di Maria De Filippi si era fatto notare anche per le sue litigate con il Coach Morgan.