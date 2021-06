Michele Merlo in coma: il gesto di Shady, l’ex fidanzata conosciuta ad Amici

AGGIORNAMENTO: Michele non ce l’ha fatta, si è spento nelle scorse ore.

Ore di ansia e apprensione per Michele Merlo, conosciuto anche con il nome d’arte di Mike Bird. Il ragazzo ha partecipato ad Amici nel 2017, nell’edizione vinta dal ballerino Andreas Muller. Il 28enne è ricoverato in gravissime condizioni a Bologna per un’emorragia cerebrale causata da leucemia fulminante. Il padre del cantante ha parlato al Tg di Bassano, dicendo che il ragazzo è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Ora è in coma farmacologico, ma le speranze di una sua ripresa sono ridotte al lumicino.

Tantissime le personalità del mondo dello spettacolo e della musica che hanno voluto esprimere un pensiero nei confronti di Michele Merlo. Da Maria De Filippi ad Emma Marrone, passando per Federico Rossi e Riki Marcuzzo. Non è mancato un gesto di Shady, l’ex fidanzata di Mike Bird. I due si sono conosciuti e innamorati proprio durante la partecipazione ad Amici.

Una storia d’amore vissuta nel massimo riserbo che però si è bruscamente interrotta dopo la fine del programma di Canale 5. In questi giorni complicati non è tardato ad arrivare il gesto di Shady, che è rimasta in buoni rapporti con Mike Bird.

“Sending a prayer”, ha scritto la ragazza di origini marocchine sulle sue storie di Instagram. Ovvero: “Mando una preghiera”. Per il momento Shady ha preferito non aggiungere ulteriori dichiarazioni sulla vicenda.

Poco e nulla si sa della vita privata di Michele Merlo: il cantautore è sempre stato molto riservato sugli affari di cuori. Per un periodo, dopo la liaison con Shady, si è parlato di un flirt – mai confermato – con la youtuber, attrice e conduttrice Mariasole Pollio.

Amici: cosa fa oggi Shady

Dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi Shady continua a lavorare nel mondo della musica. Nel 2019 è entrata a far parte del gruppo di musica elettronica Shanguy. Il gruppo è molto seguito in Polonia, dove da tempo scala le classifiche musicali, ma pure in Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria.

La canzone Désolée è rimasta per cinque settimane ai vertici della Dance Billboard USA. Il brano Oops ha invece ottenuto un buon riscontro in Russia. L’ultimo successo di Shade con i Shanguy è Kalima Minou.