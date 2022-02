Michele Bravi, arrivano le scuse di Serena Bortone: ecco cosa ha detto

La scorsa settimana Michele Bravi e Serena Bortone sono stati protagonisti di varie polemiche. Durante la settimana del Festival di Sanremo 2022, Oggi è un altro giorno ha dedicato le puntate ai cantanti, alle loro esibizioni e ai retroscena. La conduttrice, in quei giorni, ha però commesso una gaffe che non è di certo passata inosservata. Va precisato che la padrona di casa non voleva in alcun modo generare tale polemica. Ha, in modo inconsapevole, fatto un errore, trattando un tempo abbastanza delicato.

Scendendo nel dettaglio, per Michele Bravi da parte della Bortone è arrivata una domanda decisamente inopportuna. Ciò che ha chiesto ha generato il gelo in studio. Entrando nel dettaglio, durante una delle puntate, aveva chiesto al giovane cantante se avesse superato il grave incidente mortale che anni fa lo portò a vivere una situazione davvero tragica e drammatica. Si tratta di un episodio che l’artista, arrivato decimo nella classifica finale di Sanremo 2022, non tratta volentieri.

Infatti, in questa circostanza, Michele ha preferito evitare l’argomento, dichiarando di voler parlare solo ed esclusivamente della sua musica. Ed ecco che sui social in tanti si sono scagliati contro la Bortone, accusandola di indelicatezza. Ora a Oggi è un altro giorno la conduttrice decide di mettere un punto alle polemiche facendo le sue scuse a Bravi per quanto accaduto nel suo studio.

Serena Bortone spiega che con la sua domanda non aveva alcuna intenzione di ferirlo. Non solo, sottolinea di aver già avuto un chiarimento in privato con il diretto interessato.

“Michele è un ragazzo estremamente sensibile e infatti mi dispiace se posso averlo ferito”

Così, la conduttrice si dichiara dispiaciuta e precisa di non essere abituata a ferire gli altri. Le sue parole fanno da ‘scuse pubbliche’ e si chiude così la polemica nata nei giorni scorsi.

“Mi dispiace se si sia offeso, se l’ho ferito. Non lo faccio mai nella vita, ma questo lui lo sa e glie l’ho fatto sapere”

Questo ciò che afferma oggi Serena Bortone per chiedere scusa a Bravi. Nell’anno 2018 accadde qualcosa di devastante nella vita del giovane cantante. Si ritrovò coinvolto in un incidente che portò alla morte una donna. Da allora l’esistenza dell’artista è cambiata in modo evidente.

Superare quanto successe non è stato per nulla facile. Per tanto tempo, Michele aveva deciso di restare in silenzio, per poi tornare finalmente in scena. Ora i suoi fan l’hanno ritrovato sull’ambito palco dell’Ariston con il brano Inverno dei fiori.