Michele Bravi, la domanda scomoda della Bortone: gelo in studio

Oggi è un altro giorno è una delle trasmissioni più leggere del panorama televisivo di Rai Uno. E in questi giorni di Festival di Sanremo 2022 questo vale in modo particolare. Ma non necessariamente è sempre così, soprattutto quando la sua conduttrice, Serena Bortone, commette gaffe (inconsapevolmente, sia ben chiaro) parlando ai suoi ospiti di temi particolarmente delicati. Questo è ciò che è accaduto questo pomeriggio con Michele Bravi.

Vale la pena, prima di proseguire, di spiegare con precisione quello che l’artista ha passato negli ultimi anni. Dopo il terribile incidente in cui si era ritrovato coinvolto nel 2018 dove aveva perso la vita una donna, l’artista si era chiuso in sé stesso per un paio di anni. Un periodo terribile, durante il quale non aveva letteralmente più aperto bocca e si era dovuto sottoporre ad una speciale terapia per tornare, in qualche modo, a vivere.

La vicenda dell’investimento, tra l’altro, è da mesi ormai definitivamente chiusa. Nel 2020 è stato infatti accolto il patteggiamento richiesto per l’incidente stradale. Da quel momento in poi, Michele Bravi è tornato piano piano a produrre musica, anche per cercare di esorcizzare il dolore, con il quale però è consapevole dovrà convivere. Quanto detto fin’ora è stato raccontato dall’artista in più occasioni, nel corso di molte interviste anche legate al disco La geografia del buio.

Tutto questo, molto probabilmente, Serena Bortone non lo sapeva. O, per meglio dire, la conduttrice non era a conoscenza di quanto questa vicenda fosse delicata, per non dire delicatissima. Serena Bortone ha posto la sua domanda (“Come l’hai affrontato?”) in modo particolarmente diretto, parlando di un incidente e di una donna che ha perso la vita senza filtri.

Come l’avrà presa, a questo punto, Michele Bravi? Da sorridente, il suo volto si è fatto immediatamente molto cupo. Poco ma sicuro non si sarebbe mai aspettato di dover affrontare un tema del genere in diretta, particolarmente in una settimana così gioiosa. In ogni caso, Bravi ha mantenuto un grande aplomb e con grande freddezza ha risposto: “L’ho affrontato parlando solo di musica, il resto penso vada affrontato con una maggiore profondità”.

Comprensibilmente, la gaffe della Bortone ha fatto imbestialire i fan dell’artista, che su Twitter si sono scagliati contro la conduttrice per la mancanza di tatto. Per chi conosce la storia e per chi ha assistito alla scena è stato, in effetti, tutto piuttosto agghiacciante.