Michael Terlizzi in lacrime al Gf: il messaggio di Barbara d’Urso

Michael Terlizzi in lacrime al Grande Fratello: il nuovo chiarimento con Cristian Imparato

Michael Terlizzi al Grande Fratello si lascia andare nuovamente a uno sfogo, in lacrime. Il figlio di Franco Terlizzi, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, questa settimana sembra aver sofferto parecchio. Pare che il giovane non stia vivendo questa prima parte del reality nel migliore dei modi. Nel corso dei primi giorni all’interno della Casa, alcuni fatti sono riusciti a sconvolgerlo. In particolare, abbiamo visto Cristian Imparato rivelare un suo inaspettato dubbio su Michael. Il cantante si è mostrato certo del fatto che Terlizzi sia gay. Sicuramente non c’è nulla di male in questa sua dichiarazione, ma sembra proprio che il figlio di Franco abbia reagito un po’ male. I due hanno, infatti, discusso e ora durante la seconda puntata hanno un nuovo chiarimento, dopo quello avvenuto in questi giorni. Lo stesso Cristian, dopo il filmato, ammette che si sono appunto già chiariti. Imparato confessa di avere un istinto da fratello nei confronti di Michael, a cui promette che, una volta fuori dalla Casa, faranno un viaggio insieme.

Michael Terlizzi in lacrime: le parole di Barbara d’Urso

Cristian è sicuro che, una volta usciti dal reality, farà un bellissimo viaggio all’estero con Michael. “Io e te ci divertiamo”, rivela Imparato, rivolgendosi a Terlizzi. Nel frattempo, quest’ultimo smentisce nuovamente di essere gay. Ma Barbara d’Urso vuole mandare un forte messaggio al pubblico. “Quello che a me è un po’ dispiaciuto è che ti ho visto terrorizzato da una cosa, hai minacciato di andartene. Eri terrorizzato dal giudizio della tua famiglia. La cosa che deve passare è che la famiglia non deve essere né triste né dispiaciuta”, ammette Barbara. Ed ecco che Terlizzi vuole assicurare di non aver mai voluto mandare questo messaggio, anzi. Il giovane ci tiene a precisare di aver pianto, durante la settimana, solo perché si è ritrovato in “uno tsunami di emozioni”. Sono diverse le situazioni che avrebbero gettato nello sconforto Michael.

Michael Terlizzi piange di fronte al filmato sul padre Franco: il gieffino di nuovo in lacrime

Barbara chiede poi a Michael di parlare sola con lui e lo manda in confessionale. Qui la conduttrice mostra al gieffino, un filmato che ritrae il padre Franco a Pomeriggio 5. Nel vedere suo papà, il giovane Terlizzi non trattiene le lacrime. Michael scoppia a piangere e, dopo aver salutato tutti i suoi cari, il gieffino ammette di aver scoperto di essere molto fragile. Ma non solo, in lacrime ammette di sentire molto la mancanza del padre. Il Terlizzi ribadisce di non essere interessato alle etichette che gli vengono incollate addosso, vuole solo viversi questa esperienza al meglio. Proprio Barbara gli consiglia di godersi la vita e quanto sta vivendo all’interno della Casa. Non appena esce dal confessionale, Cristian fa un gesto importante per lui: corre e lo abbraccia molto forte.