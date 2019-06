Michael Terlizzi esce contro Gianmarco: parlano Franco e Luca Onestini

Michael Terlizzi esce contro Gianmarco Onestini al Gf: a Mattino 5 parlano Franco e Luca

Un’eliminazione inaspettata quella di Michael Terlizzi, che non raggiunge la finale del Grande Fratello. Al televoto contro Gianmarco Onestini ed Enrico Contarin, il figlio di Franco si ritrova a lasciare la Casa più spiata d’Italia. In molti avrebbero scommesso sul suo arrivo in finale, ma non solo, anche nella sua vittoria. Eppure, trovandosi in studio proprio contro il suo amico Gianmarco, comprende di essere stato eliminato. Un percorso importante quello fatto da Michael all’interno della Casa, dove è riuscito a diventare una persona più forte e coraggiosa. Nel frattempo, a parlare della sua inaspettata eliminazione, sono Franco e Luca Onestini a Mattino 5. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi fa prima una battuta su Francesca De André, per cui è stato dato un grandissimo spazio all’interno del reality, e poi afferma di essere fortemente felice per il percorso del figlio. Ma non solo, Franco Terlizzi si dice contento per Gianmarco, che sta continuando questo percorso.

Michael Terlizzi non raggiunge la finale: Michael Terlizzi felice lo stesso, Luca Onestini dispiaciuto

“Il Grande Fratello della De André?” Così Franco ironizza inizialmente a Mattino 5. Terlizzi si trova d’accordo con Luca, il quale è convinto che nessuno riesca più a sopportare di sentire sempre parlare delle vicende di Francesca e Gennaro Lillio. Nonostante ciò, Franco ci tiene a precisare di essere comunque felice del percorso fatto dal figlio, in quanto lo vede più forte e più sicuro di sé stesso. Lo vedrà oggi, intorno alle 15.00 di questo pomeriggio, e non vede l’ora di poterlo riabbracciare. L’obbiettivo, secondo Franco, è stato raggiunto. Intanto, Luca ci tiene a fare una considerazione. Secondo Onestini, Michael sarebbe dovuto arrivare in finale. Ma non è l’unico presente in studio a pensarlo. “È dispiaciuto anche a me, credo che il Gf ha dato a Michael in sicurezza. Ma anche michael ha dato tanto al Gf, si meritava la finale”, confessa Luca.

Gianmarco Onestini, la sorpresa del padre: Federica Panicucci si complimenta

Ricordiamo che Michael è finito in studio contro Gianmarco, il suo grande amico. Qualche minuto prima l’Onestini aveva finalmente ricevuto una sorpresa da parte del padre. Qualche ora prima, suo fratello Luca aveva dato vita a un duro sfogo. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne, a Mattino 5, ribadisce che Gianmarco non aveva mai ricevuto sorprese. Pertanto, lui stesso ha deciso di andare fuori dalla Casa con un megafono, per dare sostegno al fratello. La loro è una famiglia molto unita e questo viene considerato anche da Federica Panicucci, che ci tiene a fare i complimenti ai genitori.