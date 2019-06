Francesca e Gennaro, è lite accesa in diretta: neanche Taylor Mega si trattiene

Gennaro Lillio e Francesca De André, lite in diretta al Grande Fratello: ecco cos’è successo

Al Grande Fratello 2019 Gennaro Lillio e Francesca De André hanno litigato furiosamente dopo che in diretta si era capito che lei fosse gelosa delle attenzioni che lui ha riservato a Taylor Mega sin dal suo ingresso nella Casa. Francesca ha subito negato tutto dicendo che quando in settimana si era alterata con Gennaro lo aveva fatto non per la Web influencer ma per altri motivi: versione a cui quasi nessuno ha creduto, neanche Barbara d’Urso, perché lo stesso Lillio aveva fatto un confessionale in cui si sfogava sostenendo che non gli andava per niente giù il fatto di passare per uno che sbava dietro a ogni donna; perché allora avere questa reazione se in realtà Francesca, almeno stando alle parole di lei, si riferiva ad altro?

Francesca e Gennaro, la De André nega tutto e si infuria

Interpellata da Barbara, la De André ha negato fino allo sfinimento qualsiasi riferimento a Taylor, così come ha smentito il bacio di cui tutti hanno parlato in settimana; a un certo punto è stata proprio la d’Urso a dirle scherzosamente di smettere di negare l’evidenza. La parentesi De André / Lillio sembrava conclusa quando all’improvviso, dopo che in diretta si era parlato di altri argomenti, i due hanno preso a litigare: Gennaro ha chiesto a Francesca di dire qualcosa su quanto accaduto e l’ha invitata a smetterla di negare continuamente, cosa per cui lei si è molto infastidita perché a suo avviso non c’era niente da dire e non era lui a passare per stupido bensì lei per gelosa (discussioni edificanti insomma…).

Taylor Mega risponde a Francesca: lo scontro si fa acceso

A un certo punto Francesca ha tirato in ballo proprio Taylor Mega sostenendo che gli autori l’avessero voluta apposta per corteggiare Gennaro: accusa a cui Taylor ha risposto per le rime dicendo che se avesse voluto stuzzicare Gennaro lo avrebbe fatto e che in realtà lei non condivide il fatto che lui le sta sempre dietro; insomma nessuna polemica diretta con la gieffina ma solo delle considerazioni che purtroppo per la De André sono largamente condivise. I due continueranno a litigare anche dopo la diretta, quindi continuate a seguirci perché vi aggiorneremo tempestivamente.