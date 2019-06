Francesca e Gennaro la verità sul bacio, interviene Giorgio: “Penoso”

Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello negano il bacio, Barbara sembra non crederci

Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello sono sempre più vicini. I due gieffini hanno sempre mostrato di provare reciprocamente una fortissima attrazione, ora innegabile. Ma nel corso di questa settimana, sono tanti i telespettatori convinti che tra loro sia scattato il bacio. Francesca e Gennaro, molto vicini, sotto le coperte sembrano scambiarsi coccole. Loro stessi ammettono di essersi coccolati e di aver scherzato, ma non sarebbe scattato nulla. Inizialmente Barbara d’Urso mostra il filmato che li riguarda solo a Gennaro, il quale, seppur ridendo, smentisce che ci sia stato qualcosa tra loro. Pure Francesca nega categoricamente di essersi scambiata un bacio con Lillio, nonostante a Barbara il suo atteggiamento sembri una conferma. La conduttrice, infatti, pare non credere ai due gieffini, convinta che sia realmente nato qualcosa tra loro. Subito dopo, Barbara rivela a Francesca che Giorgio ha parlato con Ambra Lombardo. Secondo quanto dichiara la d’Urso, il ragazzo avrebbe parlato con l’ex gieffina e le avrebbe raccontato che la De André è perfettamente a conoscenza del fatto che lui è che la tradisce e che già altre volte l’ha perdonato.

Francesca e Gennaro, interviene Giorgio: la lettera contro la De André

Ambra conferma, come già fatto a Pomeriggio Cinque, quanto spiegato da Barbara. Inoltre, dallo studio, l’ex gieffina incoraggia Francesca: “Coraggio e forza Francesca, che sei una vera donna”. Intanto, Giorgio scrive una lettera per la De André e Barbara ne legge una parte in diretta. Il ragazzo ammette di aver sbagliato, ma afferma nuovamente di essere stato incastrato. Quanto accaduto vuole, però, raccontarglielo in privato. Detto ciò, dichiara: “Il tuo comportamento all’interno della casa è stato davvero penoso. A tratti sei andata veramente oltre”. Infine, Giorgio, dopo aver dimostrato di essere deluso dal comportamento di Francesca, la saluta chiedendole di non denigrarlo.

Francesca De André nega che ci sia stato qualcosa con Gennaro Lillio al Gf

Sebbene arrivino nuove foto su Giorgio, che sarebbe stato beccato con un’altra donna, Francesca appare sempre più confusa. “Il motivo per cui non ho fatto niente con Gennaro è proprio per questo. Devo prima parlare con Giorgio”, dopo di che nega nuovamente di aver baciato Lillio. Barbara sembra non credere alle sue parole, facendo presente che il programma non fa dei montaggi, ma gli abbracci e la forte vicinanza ci sono.