Gianmarco Onestini incontra il padre: la d’Urso replica a Luca

Gianmarco Onestini riabbraccia il padre al Grande Fratello: la replica di Barbara d’Urso a Luca

Arriva una sorpresa per Gianmarco Onestini al Grande Fratello, uno dei pochi a non riceverne una nel corso delle passate puntate. A ribellarsi di fronte al fatto che il gieffino non avesse ancora incontrato i familiari è stato proprio il fratello Luca. In queste ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrato particolarmente infastidito sui social. Sulle Stories di Instagram si è dichiarato fortemente deluso da questa situazione, poiché secondo lui Gianmarco avrebbe già dovuto ricevere una sorpresa dai suoi parenti. Per tale motivo, ha scelto di andare fuori dalle mura della Casa a urlare tutto il suo amore verso il fratello. Quest’ultimo ha accolto il gesto di Luca nel migliore dei modi. Sicuramente l’ex tronista sa molto bene quanto possa essere complicato vivere per mesi lontano dalla propria famiglia, in quanto ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Luca Onestini furioso per Gianmarco: la d’Urso risponde con la sorpresa del padre

Gianmarco riceve così la sorpresa tanto attesa. Lui stesso ammette che in questi giorni ha pensato molto al fatto di non essere riuscito a riabbracciare ancora nessuno dei suoi cari. A questo punto, Barbara d’Urso ci tiene a fare una precisazione. La conduttrice sembra replicare proprio alle parole di Luca, che nelle ultime ore ha mostrato tutto il suo fastidio. Scendendo nel dettaglio, Barbara dichiara a Gianmarco che tutti nella Casa ricevono delle sorprese, basta semplicemente attendere. Una coincidenza quella che vede ora entrare il padre, visto il duro sfogo da parte di Luca. Ma la conduttrice ci tiene a dare questa grande opportunità anche a Gianmarco, dimostrando di essere pronta a permettere a tutti i parenti di riabbracciare i gieffini.

Gianmarco incontra suo padre nella Casa: la prima sorpresa per il fratello di Luca Onestini

Contentissimo, Gianmarco riabbraccia il padre, a una settimana dalla finale. Il giovane Onestini chiede subito cosa pensa Luca del suo percorso. L’uomo ammette che suo fratello è davvero orgoglioso di come sta procedendo il suo percorso nella Casa. “Luca è orgoglioso e fiero di te, contentissimo di come ti stai comportando e di quello che stai facendo”, rivela il padre. Ora da parte di Luca non c’è ancora alcuna risposta alla replica di Barbara, la quale precisa che tutti i concorrenti prima o poi ricevono delle sorprese. Al momento, a riprendere l’incontro è Ivana Mrazova, fidanzata di Luca.