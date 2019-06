Luca Onestini, urla d’amore e rabbia al Gf: l’ex gieffino col megafono fuori dalla Casa

Gf 2019, Luca Onestini fuori dalla Casa per Gianmarco

Gianmarco Onestini potrà continuare a vivere con ancor più entusiasmo il suo Grande Fratello, visto che suo fratello Luca, ex tronista di Uomini e Donne e anche lui super gieffino, precisamente dell’ultima edizione Vip del reality show, si è presentato fuori dalla Casa con tanto di megafono per urlargli tutto il suo amore e il suo sostegno. Delle urla purtroppo miste a rabbia perché – come ha fatto intendere proprio Luca su Instagram tramite delle storie e un post pubblicato un po’ di ore fa – Onestini senior è davvero deluso dall’atteggiamento del Gf che finora non ha mai permesso a suo fratello di incontrare la famiglia; e non si tratta neanche dell’unico caso quest’anno: anche Erica Piamonte non ha ancora ricevuto alcuna sorpresa da parte dei genitori in un reality che sebbene stia andando benissimo è troppo incentrato su Francesca De André.

La reazione di Gianmarco: “Ti penso sempre, sei nel mio cuore”

Luca ha urlato fuori dalla Casa quanto fosse orgoglioso di Gianmarco e gli ha mandato un messaggio di sostegno che il Gf non è riuscito a bloccare: la musica messa in Casa infatti non ha impedito a Gianmarco di sentire quello che gli stava dicendo e di conseguenza di accasciarsi a terra, felice e abbracciato dai sui compagni, e dire “Ti penso sempre, sei sempre nel mio cuore”. Un bel momento che dimostra il grande legame che c’è tra i fratelli Onestini e che si spera sarà almeno accennato in diretta, visto che Gianmarco è stato considerato pochissimo (anche se questo non significa che non riuscirà ad andare avanti, anzi: in genere questo profilo di concorrenti può giocarsi con tutta tranquillità i posti in finale con chi si è esposto maggiormente).

Grande Fratello 2019, Luca e Gianmarco: la soddisfazione di Onestini senior

Ovviamente, Luca è soddisfattissimo di quanto fatto e non ha esitato neanche un istante a scriverlo su Instagram: “Deve ancora nascere – queste alcune delle sue parole – la persona che possa impedirmi di farti sentire il mio sostegno”. Anche Ivana Mrazova, la fidanzata conosciuta durante l’edizione del Gf Vip a cui hanno preso parte assieme, si è detta felice per il comportamento di Onestini senior: “Non c’è cosa più bella che potevi fare per Gimbo!”. Bravo Luca, e forza Gianmarco!